Mnogi vozači o stanju klima-uređaja u automobilu počnu da razmišljaju tek kada temperature pređu 30 stepeni. Tada se često javlja neprijatno iznenađenje – umesto hladnog vazduha iz ventilacionih otvora izlazi tek blago rashlađen ili potpuno mlak vazduh.

Upravo zbog toga stručnjaci savetuju da se klima sistem proverava redovno, a ne tek kada nastupe letnje vrućine ili kada krenete na duže putovanje.

Klima nije samo pitanje udobnosti

Iako mnogi klima-uređaj doživljavaju kao dodatni komfor, stručnjaci upozoravaju da je njegova uloga mnogo važnija.

Vožnja u pregrejanom automobilu može negativno uticati na koncentraciju, usporiti reakcije vozača i povećati osećaj umora, posebno tokom dužih putovanja i vožnje u saobraćajnim gužvama.

Prijatna temperatura u kabini doprinosi boljoj pažnji za volanom i smanjuje opterećenje organizma tokom velikih vrućina.

Zašto klima vremenom gubi snagu?

Jedan od najčešćih razloga slabijeg hlađenja jeste postepeni gubitak rashladnog gasa.

Stručnjaci objašnjavaju da čak i potpuno ispravan sistem tokom vremena može izgubiti određenu količinu gasa zbog vibracija, sitnih propuštanja na spojevima, crevima i zaptivkama.

Kada nivo rashladnog sredstva opadne, klima više ne može da postigne željeni učinak, a kompresor radi pod većim opterećenjem.

Znakovi da je vreme za servis

Postoji nekoliko simptoma koji mogu ukazivati na to da klima sistemu treba pregled:

iz ventilacije izlazi mlak vazduh,

hlađenje traje duže nego ranije,

oseća se neprijatan miris iz ventilacionih otvora,

klima proizvodi neuobičajene zvuke tokom rada,

prozori se češće magle.

Posebno treba obratiti pažnju na neprijatne mirise, jer oni mogu ukazivati na prisustvo vlage, bakterija ili buđi unutar sistema ventilacije.

Koliko često treba dopunjavati klimu?

Serviseri preporučuju kontrolu klima-uređaja na svake dve godine, čak i ako nema vidljivih problema u radu.

Redovna provera omogućava pravovremeno otkrivanje eventualnih curenja i održavanje optimalne količine rashladnog gasa, što doprinosi boljoj efikasnosti i dužem veku trajanja sistema.

Koji gas koriste automobilske klime?

Vrsta rashladnog sredstva zavisi od starosti vozila.

Kod starijih automobila najčešće se koristi gas R134a, dok noviji modeli, proizvedeni prema savremenim ekološkim standardima, uglavnom koriste gas R1234yf.

Ovaj noviji gas ima manji uticaj na životnu sredinu i koristi se u većini vozila proizvedenih za tržište Evropske unije.

Ne čekajte prvi toplotni talas

Stručnjaci savetuju da klima-uređaj proverite pre početka letnje sezone, naročito ako planirate duže putovanje.

Redovno održavanje ne samo da obezbeđuje prijatniju vožnju, već može sprečiti skuplje kvarove i produžiti radni vek kompletnog sistema.

Zato je pregled klime pre leta jedna od najvažnijih stavki koju bi vozači trebalo da dodaju na listu priprema za sezonu godišnjih odmora.