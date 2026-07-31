Predsednik SAD Donald Tramp komentarisao je dramatične scene iz španske enklave Seuta, gde je poslednjih dana zabeležen masovni priliv migranata iz Maroka.

Govoreći za Foks njuz, Tramp je ocenio da su prizori iz Španije "strašni" i iskoristio ih da upozori na, kako tvrdi, moguće posledice po Sjedinjene Američke Države.

"To ćemo biti mi"

- Strašno je. Setite se tih slika. To ćemo biti mi za tri godine ako pogrešna strana uđe - rekao je Tramp.

Kako navodi Foks njuz, Tramp je pod izrazom "pogrešna strana" mislio na demokrate i predstojeće izbore u SAD.

- Ako demokrate uđu, nećete živeti baš dobar život - rekao je Tramp u razgovoru sa novinarkom Foks njuza Džeki Hajnrih.

Haos na granici Španije i Maroka

Podsetimo, španska enklava Seuta poslednjih dana suočava se sa velikim migrantskim talasom.

Prema navodima medija, desetine hiljada migranata pokušale su da uđu na teritoriju Evropske unije preko granice sa Marokom, dok je najmanje 41 osoba izgubila život tokom pokušaja prelaska.

Migrantska kriza izazvala je burne reakcije širom Evrope i otvorila nova pitanja o zaštiti spoljnih granica Evropske unije.