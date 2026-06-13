Polovne gume za automobile na oglasima se mogu naći i za nekoliko desetina evra, zbog čega postaju primamljive vozačima, a njihove nedostatke teško je primetiti na prvi pogled.

Prilikom kupovine guma za automobile ne treba gledati samo cenu i dubinu šare, već i opšte stanje gume, kao što je starost, način na koji je korošćenja i skladištena.

DOT oznaka, koja pokazuje nedelju i godinu proizvodnje najčešće privlači pažnju kupaca, ali ne mora uvek biti mera kvaliteta.

Guma stara tri godine koja je bila izložena suncu, visokim temperaturama i intenzivnoj vožnji često može biti u gorem stanju nego gume stare sedam godina koje su skladištene na pravilan način, to jest na suvom i tamnom mestu.

Pri kupovini polovnih guma, posebnu pažnju treba obratiti na pukotine i manja oštećenja na bočnim zidovima.

Takvi znaci ukazuju na starenje materijala i gubitak svojstava.

Neki prodavci pokušavaju da sakriju pukotine sredstvima za sjaj guma, zbog čega vizuelni pregled ponekad može biti obmanjujući.

Osim toga, važno je obratiti pažnju da li su dimenzije, nosivost i indeks brzine u skladu sa preporukama proizvođača vozila. Netačne dimenzije guma mogu stvoriti probleme tokom tehničkog pregleda, ali i negativno uticati na ponašanje automobila u vožnji.

Detalj koji mnogi zanemaruju jeste mogućnost da je guma u prošlosti bila probušena ili oštećena.

Ako je vozilo nastavilo da vozi bez vazduha u gumi nakon bušenja, unutrašnja struktura je mogla pretrpeti ozbiljna oštećenja koja nisu vidljiva spolja.