Zbog intervencije na vodovodnoj mreži u Ulici vojvode Stepe, u subotu, 1. avgusta, u periodu od 8 do 16 časova, bez vode će biti potrošači u više ulica u širem centru grada.

- Prekid u vodosnabdevanju obuhvatiće Ulicu vojvode Stepe, Učiteljsku ulicu, Ulicu Veselina Milikića, Ulicu Učitelja Marinovića, Pigovu ulicu, Ulicu Mila Ivkovića, Ulicu Branka Radičevića i Drinsku ulicu, kažu za RINU JKP Vodovod.

Za vreme trajanja radova, građanima će biti obezbeđena autocisterna sa pijaćom vodom, koja će se kretati Ulicom vojvode Stepe, Pigovom i Ulicom Veselina Milikića.

Iz JKP “Vodovod“ apeluju na građane da na vreme obezbede neophodne zalihe vode i zahvaljuju potrošačima na razumevanju.

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