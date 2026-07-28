Možda ste nekada primetili automobil parkiran pored puta sa belom krpom, peškirom ili maramicom vezanom za spoljni retrovizor. Iako mnogi smatraju da je reč o slučajnosti, ovaj detalj u pojedinim zemljama ima posebno značenje i služi kao signal drugim vozačima.

Međutim, važno je naglasiti da bela tkanina na automobilu nije univerzalno propisan saobraćajni znak, već nepisani običaj koji nije jednako poznat niti se primenjuje u svim državama.

Šta znači bela krpa na parkiranom automobilu?

U mnogim delovima SAD, kao i među pojedinim vozačima u Evropi, bela tkanina na retrovizoru ili kvaki može da znači da je vozilo u kvaru, ali da nije napušteno.

Takvim signalom vlasnik poručuje da je svestan problema i da je privremeno otišao po pomoć, gorivo ili šlep-službu, uz nameru da se vrati po vozilo.

Ovaj običaj nastao je u vreme kada mobilni telefoni nisu postojali, pa je predstavljao jednostavan način komunikacije sa drugim vozačima i patrolama na putu.

Da li bela tkanina znači hitan medicinski slučaj?

Povremeno se na društvenim mrežama mogu pronaći tvrdnje da automobil koji se kreće sa belom krpom signalizira hitan medicinski slučaj i da mu svi vozači moraju ustupiti prvenstvo prolaza.

Međutim, takvo značenje nije međunarodno prihvaćen niti univerzalno priznat signal. Pravila se razlikuju od zemlje do zemlje, a u većini država vozila bez propisane svetlosne i zvučne signalizacije nemaju posebna prava u saobraćaju.

Zbog toga vozač, čak i u hitnoj situaciji, mora da poštuje važeće saobraćajne propise.

Običaj koji potiče iz prošlog veka

Praksa ostavljanja bele maramice ili peškira na vozilu razvila se još pedesetih godina prošlog veka, kada vozači nisu mogli jednostavno da pozovu pomoć mobilnim telefonom.

Vidljivo postavljena bela tkanina govorila je prolaznicima i patrolama da automobil nije napušten i da će se vlasnik vratiti.

Danas, kada su mobilni telefoni i službe pomoći na putu lako dostupni, ovaj običaj se ređe sreće, ali ga pojedini vozači i dalje koriste.

Ipak, ako primetite automobil zaustavljen pored puta sa ovakvim znakom, najbezbednije je pretpostaviti da je vozaču potrebna pomoć ili da čeka asistenciju, uz poštovanje svih važećih saobraćajnih pravila.