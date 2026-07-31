Usred haotičnih scena tokom masovnog ulaska migranata u špansku enklavu Seutu, društvenim mrežama počeo je da kruži snimak koji je izazvao brojne reakcije.

Na njemu se vidi muškarac koji, hodajući kroz plićak, iz mora izvlači bicikl.

Prizor koji je mnoge zbunio

Na snimku se vidi nepoznata osoba kako, do kolena u vodi, vuče bicikl ka obali.

Za sada nije poznato kome bicikl pripada, da li ga je muškarac poneo sa sobom ili je završio u moru tokom haosa koji je pratio masovni prelazak granice.

Upravo taj detalj izazvao je lavinu komentara na društvenim mrežama.

More izbacivalo lične stvari

Dok su hiljade ljudi pokušavale da doplivaju do evropskog tla, more je na obalu izbacivalo rančeve, odeću, obuću, dečje igračke i druge lične stvari koje su migranti nosili sa sobom.

Prema dostupnim podacima, više od 60.000 migranata ušlo je morem i kopnom u špansku enklavu Seutu na granici sa Marokom, dok je više od 40 osoba izgubilo život tokom pokušaja prelaska.