Procenjuje se da je oko 60.000 migranata u poslednja 24 sata prešlo granicu iz Maroka u španski grad Seutu. Na uznemirujućim snimcima navodno se vidi kako pojedini migranti pokušavaju da provale u kuće usred opšteg haosa.

Na jednom od snimaka vidi se muškarac koji se uz pomoć merdevina penje do prozora, dok ogorčeni meštani tvrde da su bili primorani da se sklone u svoje domove i zatvore radnje i poslovne objekte. Migranti su u četvrtak masovno pokušavali da uđu u špansku enklavu Seutu iz Maroka, prelazeći granicu morem i kopnom.

Najmanje 34 migranta izgubila su život tokom pokušaja prelaska. Mnogi su se udavili pokušavajući da doplivaju do španske teritorije, dok su drugi stradali u velikom stampedu kada je velika grupa pokušala da probije zaštitnu ogradu na plaži Tarahal.

Na snimku u blizini graničnog prelaza Tarahal vidi se muškarac u uskom sportskom odelu koji nosi bicikl kroz vodu, dok zajedno sa stotinama drugih migranata izlazi na plažu.

Haos sa plaža Seute, grada sa manje od 84.000 stanovnika, ubrzo se proširio i na gradske ulice. Oko 25.000 migranata dobrovoljno se vratilo iz Seute u petak, nakon što su prethodno ušli na teritoriju grada.

Granična policija i lokalne vlasti teško su uspevale da kontrolišu veliki priliv ljudi, dok su tenzije rasle kako su migranti tokom noći ulazili u centar grada. Pojedini su, prema navodima, uzvikivali: „Živela Španija!“ dok su se sušili po dolasku u grad.

Pojavili su se izveštaji da su pojedini stanovnici bili meta pokušaja provala u kuće, a objavljeno je i više snimaka navodnih incidenata.

Na jednom se vidi muškarac kako se penje uz merdevine, dok ih druga dvojica pridržavaju ispod prozora na kome se, kako izgleda, nalazi razbijeno staklo.

Na drugom snimku, kako se čini, vidi se više desetina migranata koji ulaze u malu kuću, gurajući se kroz uski ulaz. Nije poznato da li je kuća u tom trenutku bila nastanjena niti zbog čega je toliki broj ljudi pokušavao da uđe unutra.

Stanovnici navode da strahuju za svoju bezbednost zbog povećanog rizika od pljački i nereda, dok su brojni vlasnici radnji odlučili da zatvore lokale i spuste roletne.

Enrike Serano, vlasnik prodavnice ženske garderobe u centru Seute, rekao je da je bio primoran da zatvori radnju zbog straha od nasilja.

„Neću otvoriti radnju jer je situacija izuzetno napeta. Prvo moram da zaštitim svoj posao i svoju porodicu“, rekao je on.

Španski premijer Pedro Sančez osudio je masovni prelazak granice, ocenivši ga kao „kršenje teritorijalnog integriteta Španije“. Za dramatične događaje okrivio je krijumčare ljudi, navodeći da oni „obmanjuju veliki broj mladih ljudi i na kraju mnoge od njih odvode u smrt“.

Španski premijer dodao je da krijumčari ljudi „obmanjuju veliki broj mladih ljudi i na kraju mnoge od njih odvode u smrt, bilo u moru ili, kao u ovom slučaju, na granici Španije u autonomnom gradu Seuti“.

Pojedini meštani pokušali su da pruže otpor i na snimcima se vide kako mašu španskim zastavama i viču pokušavajući da potisnu migrante i oteraju ih.

Stotine ljudi upale su i u drugu špansku severnoafričku enklavu – Melilju. Granični prelaz Beni-Enzar između Maroka i Španije zatvoren je sinoć nakon što su stotine ljudi iz Severne Afrike uspele da uđu u Melilju.

Predsednik Melilje Huan Hoze Imbroda procenjuje da je između 300 i 400 Marokanaca probilo granicu. On je upozorio da bi se „ono što se dogodilo u Seuti moglo dogoditi i ovde“.

Uzbuna je proglašena nešto posle 22 časa u četvrtak, kada su prve grupe migranata pokušale istovremeno da uđu u grad na više različitih mesta duž granice.

Španski Vrhovni sud našao se na meti kritika zbog odluke za koju pojedini smatraju da je doprinela povećanom broju migranata. Prema toj presudi, migranti koji u Španiju stignu morskim putem ne bi trebalo da budu odmah vraćeni, jer nisu prešli fizičku kopnenu granicu. Navodi se da su ovu odluku iskoristile krijumčarske grupe, što je dovelo do novog talasa neregularnih migracija.

Na marokanskoj strani granice kod Melilje viđeni su zapaljeni automobili, dok su stotine ljudi čekale priliku da pokušaju prelazak.

U većini slučajeva migranti su u španski grad ulazili hodajući duž kamenog lukobrana Tarahal, koji označava pomorsku granicu između Evrope i Maroka, ili skakanjem u more. Prema navodima, mnoge požare izazvale su osobe kojima nije bilo omogućeno da pređu na evropsku teritoriju.

Takođe se navodi da su na obe strane granice između Melilje i Maroka ispaljeni hici upozorenja.

Vojska je stavljena u stanje pripravnosti dok je policija pokušavala da obuzda ono što je opisano kao organizovan pokušaj da se bezbednosne snage zateknu nespremne. Španska vojska već je raspoređena u Seuti, gde su izbili nasilni sukobi između migranata i lokalnog stanovništva, piše britanski "San".