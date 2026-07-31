Kada temperature pređu 35 stepeni, mnogi spas traže u klima-uređaju. Međutim, u zemljama sa dugim i vrelim letima, poput Grčke, odavno se primenjuje jednostavna metoda koja pomaže da dom ostane prijatniji i bez neprekidnog hlađenja.

Poznata kao "metoda pećine", zasniva se na jednostavnom pravilu – mnogo je lakše sprečiti da toplota uđe u prostor nego ga rashlađivati kada se već zagreje.

Tokom najveće vrućine zatvorite prozore i spustite roletne

Suština ove metode jeste da se dom zaštiti od direktnog sunčevog zračenja tokom najtoplijeg dela dana.

To znači da bi prozore, roletne i zavese trebalo držati zatvorenim kada sunce najjače greje, kako bi se sprečilo zagrevanje prostorija.

Mnogi prave grešku otvarajući prozore čim osete da je u stanu vruće, ali ako je napolju toplije nego unutra, u prostoriju će ući još topliji vazduh, pa će se temperatura dodatno povećati.

Najbolje vreme za provetravanje jeste rano ujutru ili kasno uveče, kada je spoljašnji vazduh hladniji.

Nije potrebno da prostor bude u mraku

"Metoda pećine" ne podrazumeva potpuno spuštanje roletni i zamračivanje prostorije.

Dovoljno je podesiti ih tako da blokiraju direktne sunčeve zrake, a istovremeno propuštaju deo dnevne svetlosti. Na taj način zidovi, podovi i nameštaj upijaju manje toplote, pa prostor ostaje prijatniji i tokom večeri.

Male navike koje prave veliku razliku

Pored zaštite od sunca, na temperaturu u domu utiču i svakodnevne navike.

Tokom letnjih noći preporučuje se korišćenje lagane posteljine od pamuka ili lana, jer prirodni materijali bolje propuštaju vazduh i upijaju vlagu.

Takođe, izbegavajte korišćenje rerne i drugih uređaja koji dodatno zagrevaju prostor u najtoplijem delu dana. Ako je moguće, kuvajte rano ujutru ili uveče kada su temperature niže.

Jednostavan trik koji ne košta ništa

Prednost "metode pećine" je u tome što ne zahteva dodatna ulaganja niti posebnu opremu. Dovoljno je pravilno koristiti roletne, zavese i prozore kako bi se usporilo zagrevanje doma.

Iako ne može u potpunosti da zameni klima-uređaj tokom ekstremnih vrućina, ovaj jednostavan trik može pomoći da prostor ostane prijatniji, a potrošnja električne energije bude manja.