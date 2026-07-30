Letnje noći mogu da pretvore odlazak na spavanje u pravo mučenje. Kada temperature ostanu visoke i nakon zalaska sunca, mnogi posežu za klima-uređajem i ostavljaju ga da radi cele noći. Ipak, stručnjaci upozoravaju da to nije najbolje rešenje ni za zdravlje ni za račun za električnu energiju.

Ako želite da se probudite odmorni, bez ukočenog vrata, suvog grla ili iritiranih sinusa, postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu da rashlade spavaću sobu i olakšaju uspavljivanje – bez upotrebe klime.

Isprobajte trik sa hladnom posteljinom

Jedan od najstarijih i najefikasnijih načina za trenutno rashlađivanje jeste takozvana "hladna posteljina".

Stavite čaršav ili laganu letnju pidžamu u čistu plastičnu kesu, a zatim ih ostavite u zamrzivaču oko 15 minuta pre odlaska na spavanje.

Iako osećaj svežine neće trajati celu noć, biće dovoljan da snizi telesnu temperaturu i pomogne vam da brže zaspite.

Na isti način možete rashladiti i termofor – umesto tople vode napunite ga hladnom, kratko ga ostavite u zamrzivaču i koristite kao hladnu oblogu u krevetu.

Napravite "uradi sam" rashlađivač uz pomoć ventilatora

Ventilator sam po sebi ne hladi vazduh, već ga samo pokreće. Međutim, uz jedan jednostavan trik može postati znatno efikasniji.

Postavite plitku posudu napunjenu kockicama leda ispred ventilatora. Dok se led topi, vazduh koji ventilator raspršuje biće prijatno rashlađen, stvarajući osećaj sličan radu klima-uređaja.

Ako imate plafonski ventilator, proverite da li se lopatice okreću suprotno od smera kazaljke na satu. Na taj način vazduh se bolje raspoređuje, a prostorija deluje prijatnije i svežije.

Ne držite prozore otvorene tokom dana

Jedna od najvećih grešaka tokom leta jeste ostavljanje otvorenih prozora dok je napolju najtoplije.

Da biste sprečili zagrevanje prostorije:

Spustite roletne i navucite zavese čim sunce počne da greje.

Prozore držite zatvorenim tokom najtoplijeg dela dana.

Uveče, kada spoljašnja temperatura padne, otvorite prozore i napravite promaju.

Za dodatni efekat možete preko otvorenog prozora prebaciti blago navlažen čaršav koji će doprineti osećaju svežijeg vazduha.

Spavajte što bliže podu

Topao vazduh prirodno se zadržava pri plafonu, dok je pri podu temperatura obično nešto niža.

Ako vam vrućina ne dozvoljava da zaspite, privremeno spustite dušek na pod. Iako razlika u visini nije velika, često može biti dovoljna da spavanje učini znatno prijatnijim.

Ne zaboravite hidrataciju

Tokom toplih noći organizam gubi više tečnosti zbog znojenja, pa je važno da pre spavanja popijete čašu vode.

Ipak, nemojte preterivati sa unosom tečnosti neposredno pred odlazak u krevet, kako vas noćni odlasci u kupatilo ne bi budili i remetili san.

Uz nekoliko jednostavnih navika možete znatno rashladiti spavaću sobu i lakše podneti tropske noći, čak i bez neprekidnog rada klima-uređaja.