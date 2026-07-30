Predsednik Vučić postavio ključno pitanje blokaderima: Hoćete li priznati volju naroda?

Videćemo da li će potvrditi da će da čestitaju pobedniku ili su prevaranti i lažovi. Treće ne postoji, rekao je Vučić

Otvoren vidikovac na Kablaru: Stotine hiljada ljudi će videti čarobnu lepotu

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Karanović nakon saznanja da je koljačica Elfeta na slobodi: Nema pravde za zločine nad srpskom decom

Veseljijeva je ubila i masakrirala dečaka Slobodana Stojanovića (12), ali umesto da je iza rešetaka, ona se navodno šeta po Sarajevu

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Zdravko Ponoš priznao

Propali smo, nikad nećemo biti jedinstveni

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Hidrolozi upozoravaju

Dunav će još pasti, ugroženi plovidba i rečni svet

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Ruska raketa pala u zemlju NATO

Uzbuna u Poljskoj

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Ima se, može se

Ana Radulović kupila džipa za 150.000 evra

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Paprene cene

Hrvati profitiraju od mrtvog Olivera