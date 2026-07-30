Predsednik Vučić postavio ključno pitanje blokaderima: Hoćete li priznati volju naroda?
Videćemo da li će potvrditi da će da čestitaju pobedniku ili su prevaranti i lažovi. Treće ne postoji, rekao je Vučić
Otvoren vidikovac na Kablaru: Stotine hiljada ljudi će videti čarobnu lepotu
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Karanović nakon saznanja da je koljačica Elfeta na slobodi: Nema pravde za zločine nad srpskom decom
Veseljijeva je ubila i masakrirala dečaka Slobodana Stojanovića (12), ali umesto da je iza rešetaka, ona se navodno šeta po Sarajevu
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Zdravko Ponoš priznao
Propali smo, nikad nećemo biti jedinstveni
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Dunav će još pasti, ugroženi plovidba i rečni svet
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Hrvati profitiraju od mrtvog Olivera
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