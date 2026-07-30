U prvi mah pomislio je da neko u komšiluku pravi buku, ali je ubrzo otkrio da zvuk dolazi iz njegovog SUV vozila parkiranog u dvorištu. Kada je prišao, sačekalo ga je veliko iznenađenje – na suvozačevom sedištu sedeo je divlji medved.

Verovatno ga privukao miris hrane

Prema dostupnim informacijama, pretpostavlja se da je životinja ušla u automobil tragajući za hranom.

Veruje se da vrata vozila nisu bila zaključana, pa je medved uspeo da ih otvori i uđe u kabinu. Međutim, nakon što su se vrata zatvorila, ostao je zarobljen u vozilu.

Snimak koji se pojavio na društvenim mrežama prikazuje medveda kako mirno sedi u automobilu, dok sirena povremeno odjekuje.

Vlasnik pronašao bezbedno rešenje

Umesto da paniči ili pokuša da priđe životinji, vlasnik je odlučio da postupi oprezno.

Vezao je kanap za ručku zadnjih vrata automobila, zatim se udaljio na bezbednu razdaljinu i povukao kanap kako bi otvorio vrata.

Čim je dobio izlaz, medved je odmah istrčao iz vozila i pobegao prema obližnjoj šumi, bez povređenih i bez dodatnih problema.

Stručnjaci upozoravaju vozače

Nije poznato da li se u automobilu nalazila hrana koja je mogla da privuče životinju.

Stručnjaci podsećaju da automobile treba zaključavati čak i kada su parkirani u dvorištu ili na privatnom posedu, jer medvedi mogu biti veoma radoznali i često ih privlače mirisi hrane.

Slični incidenti zabeleženi su i ranije u Severnoj Americi, zbog čega stručnjaci savetuju vozačima da ne ostavljaju hranu u vozilu i da uvek proveravaju da li su vrata zaključana kako bi izbegli opasne i neprijatne susrete sa divljim životinjama.