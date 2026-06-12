Snažna nevremena iz godine u godinu sve češće iznenađuju vozače, a jedan od najvećih problema tokom oluja je grad. Ova pojava može naneti ozbiljna oštećenja na automobilu, posebno ako vozilo ima panoramski krov ili je parkirano na otvorenom prostoru.

Cerade kao najbolja zaštita

Jedno od najefikasnijih rešenja je specijalna zaštitna cerada protiv grada. Napravljena od debelog i otpornog materijala, ona ublažava udarce i štiti karoseriju, stakla i krov vozila.

Ovakve cerade mogu se pronaći u prodavnicama auto-opreme, kao i na pojedinim benzinskim pumpama. Iako zahtevaju manju investiciju, mogu sprečiti znatno skuplje popravke nakon nevremena.

Ako vas zatekne grad – improvizujte

Ukoliko nemate ceradu pri ruci, važno je reagovati brzo. Stručnjaci savetuju da se vozilo može delimično zaštititi improvizovanim sredstvima kao što su:

ćebad i pokrivači

peškiri

patosnice

karton ili slični materijali

Svaki dodatni sloj koji ublažava udarce grada može smanjiti rizik od oštećenja lima i lomljenja stakala.

Najsigurnija mesta za parkiranje tokom oluje

Ako ste u vožnji kada počne nevreme, prioritet treba da bude pronalazak zaklona. Najbezbednije opcije su:

nadstrešnice benzinskih pumpi

samouslužne perionice

natkriveni parking prostori

javne garaže

garaže tržnih centara

Čak i privremeno parkiranje na ovakvim mestima može značajno smanjiti rizik od štete.

Zašto parkiranje ispod drveta nije rešenje

Iako mnogi vozači instinktivno biraju drveće kao zaklon, ova opcija može biti opasna. Jake grane mogu se polomiti pod udarima vetra i grada, oštetiti vozilo ili ugroziti ljude u blizini.

Zbog toga se parkiranje ispod drveća preporučuje samo u stabilnim vremenskim uslovima – nikako tokom oluje.