Kaže Mujo Hasi:
• Mislim da su konji pametniji od ljudi.
Haso:
• Otkud ti to?
Na to će Mujo:
• Izvedi deset konja na hipodrom pa će hiljadu ljudi doći da ih gledaju. A, recimo, ako staviš deset ljudi da se trkaju na hipodromu, nijedan konj neće doći da ih gleda.
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Kaže Mujo Hasi:
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