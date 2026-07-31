Predsednik Volodimir Zelenski objavio je broj ukrajinskih gubitaka u ratu: oko 50 hiljada mrtvih i 400 hiljada ranjenih.

"Žao mi je, iskreno, ne želim da budem previše otvoren po ovom pitanju, jer će Rusi razumeti šta se dešava sa našom vojskom. Imamo oko 50.000 mrtvih vojnika, kao i oko 400.000 ranjenih i ogroman broj nestalih“, rekao je Zelenski u intervjuu za Foks njuz.

Međutim, ukrajinski predsednik je naglasio da je u ovom trenutku teško dati precizne brojke.

Na pitanje voditelja koliko je Rusa poginulo u ratu, u poređenju s Ukrajinom, Zelenski je takođe rekao: "Imaju 1.600.000 žrtava i oko 700.000 poginulih".

A na pitanje da li bi Ukrajina sada pobedila, Zelenski je odgovorio:

"U stvarnoj situaciji na bojnom polju, važno je da inicijativa nije u rukama Rusije. Mi nećemo izgubiti, a oni neće pobediti."

(Fox news, Ukrajinska pravda)

Poljska: Ukrajinski pilot je pratio rusku raketu do granice

Zamenik ministra odbrane Poljske Cezari Tomčik izjavio je da je ukrajinski pilot do poslednjeg trenutka pratio rusku raketu "H-101", koja je pala na poljsku teritoriju juče, ali nije imao vremena da je obori i bio je primoran da se okrene 20 sekundi pre granice.

"Pilot koji je pratio ovu poslednju raketu, koju nije uspeo da obori, vratio se 20 sekundi nazad do granice (sa Poljskom)", precizirao je Tomčik.

Zamenik ministra je objasnio da ukrajinski avion nije mogao da uđe u poljski vazdušni prostor. Pored toga, postojao je rizik da ga obori poljski F-16.

Prema Tomčiku, Rusi obično napadaju sa 10-20 raketa, a juče je ukupno bilo oko 70 raketa, od kojih je u tri ujutru 20 raketa letelo u pravcu Poljske.

(Evropska pravda)

SBU: Pogođena fabrika aviona na Krimu

Služba bezbednosti Ukrajine, zajedno sa Odbrambenim snagama pogodila je fabriku aviona u Jevpatoriji na privremeno okupiranom Krimu i infrastrukturu luke Taman u Krasnodarskom kraju Ruske Federacije.

"Služba bezbednosti Ukrajine, zajedno sa Odbrambenim snagama Ukrajine, izvršila je još jedan uspešan napad na rusku vojnu, logističku i naftnu infrastrukturu", navodi se u izveštaju SBU.

U privremeno okupiranoj Jevpatoriji pogođena su dva hangara za skladištenje avijacijske opreme i proizvodna radionica Jevpatorijskog avijacijskog zavoda.

Pogođena je i infrastruktura luke Taman, gde je zabeležen požar velikih razmera.

(Ukrinform)