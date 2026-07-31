Najvažnije
- Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su izvedeni masovni udari na vojne aerodrome, logističke i telekomunikacione centre u Kijevu, Lavovu i još nekoliko ukrajinskih regiona, kao i na skladište bespilotnih letelica u Harkovskoj oblasti.
- Istovremeno, ukrajinski dronovi izveli su napad na terminal za izvoz žitarica u ruskoj luci Taman, a ruska strana saopštila je da je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj bespilotnih letelica.
- Zbog intenzivnih ruskih udara, Poljska i NATO podigli su borbene avione i stavili sisteme protivvazdušne odbrane u stanje pripravnosti nakon što je ruski projektil nakratko narušio poljski vazdušni prostor.
- Pored sukoba na frontu, nastavljena je i oštra retorika. Moskva je poručila da će nastaviti vojne operacije do ostvarenja svojih ciljeva, dok je Kijev ponovo zatražio dodatnu zapadnu vojnu pomoć i jačanje protivvazdušne odbrane.
- Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova optužila je predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog da je "potpuno nesposoban za pregovore" i da pokušava da uključi što više zemalja u sukob.
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Zelenski tvrdi: Imamo 50.000 mrtvih vojnika, Rusija 700.000
Predsednik Volodimir Zelenski objavio je broj ukrajinskih gubitaka u ratu: oko 50 hiljada mrtvih i 400 hiljada ranjenih.
"Žao mi je, iskreno, ne želim da budem previše otvoren po ovom pitanju, jer će Rusi razumeti šta se dešava sa našom vojskom. Imamo oko 50.000 mrtvih vojnika, kao i oko 400.000 ranjenih i ogroman broj nestalih“, rekao je Zelenski u intervjuu za Foks njuz.
Međutim, ukrajinski predsednik je naglasio da je u ovom trenutku teško dati precizne brojke.
Na pitanje voditelja koliko je Rusa poginulo u ratu, u poređenju s Ukrajinom, Zelenski je takođe rekao: "Imaju 1.600.000 žrtava i oko 700.000 poginulih".
A na pitanje da li bi Ukrajina sada pobedila, Zelenski je odgovorio:
"U stvarnoj situaciji na bojnom polju, važno je da inicijativa nije u rukama Rusije. Mi nećemo izgubiti, a oni neće pobediti."
(Fox news, Ukrajinska pravda)
Poljska: Ukrajinski pilot je pratio rusku raketu do granice
Zamenik ministra odbrane Poljske Cezari Tomčik izjavio je da je ukrajinski pilot do poslednjeg trenutka pratio rusku raketu "H-101", koja je pala na poljsku teritoriju juče, ali nije imao vremena da je obori i bio je primoran da se okrene 20 sekundi pre granice.
"Pilot koji je pratio ovu poslednju raketu, koju nije uspeo da obori, vratio se 20 sekundi nazad do granice (sa Poljskom)", precizirao je Tomčik.
Zamenik ministra je objasnio da ukrajinski avion nije mogao da uđe u poljski vazdušni prostor. Pored toga, postojao je rizik da ga obori poljski F-16.
Prema Tomčiku, Rusi obično napadaju sa 10-20 raketa, a juče je ukupno bilo oko 70 raketa, od kojih je u tri ujutru 20 raketa letelo u pravcu Poljske.
(Evropska pravda)
SBU: Pogođena fabrika aviona na Krimu
Služba bezbednosti Ukrajine, zajedno sa Odbrambenim snagama pogodila je fabriku aviona u Jevpatoriji na privremeno okupiranom Krimu i infrastrukturu luke Taman u Krasnodarskom kraju Ruske Federacije.
"Služba bezbednosti Ukrajine, zajedno sa Odbrambenim snagama Ukrajine, izvršila je još jedan uspešan napad na rusku vojnu, logističku i naftnu infrastrukturu", navodi se u izveštaju SBU.
U privremeno okupiranoj Jevpatoriji pogođena su dva hangara za skladištenje avijacijske opreme i proizvodna radionica Jevpatorijskog avijacijskog zavoda.
Pogođena je i infrastruktura luke Taman, gde je zabeležen požar velikih razmera.
(Ukrinform)
Oboreno više od 370 ukrajinskih dronova
Ruska PVO je za noć oborila 371 ukrajinski dron iznad više ruskih regiona, Azovskog i Crnog mora, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Nastavljeni ruski udari na ukrajinske luke i brodove
Ruska vojska nastavila je sa udarima visoko preciznim oružjem na lučku infrastrukturu u Ukrajini koja se koristi za potrebe ukrajinske vojske.
U Odesi su uništeni rezervoari za skladištenje goriva i maziva namenjene Oružanim snagama Ukrajine.
Južno od Odese uništen je brod koji je prevozio vojni teret u jednu od ukrajinskih luka.
Gori "Vajldberis" u Volgogradu
Požar je izbio u logističkom objektu kompanije "Vajldberis" u Volgogradu, saopštila je pres-služba te kompanije. Kako je navedeno u objavi na Telegramu, vatrogasne ekipe nalaze se na terenu, a prema prvim informacijama nema izveštaja o povređenima, prenela je Ria novosti. Kompanija je istakla da se prijem i isporuka porudžbina odvijaju putem drugih logističkih centara. Volgogradska oblast bila je meta masovnog napada dronovima, rekao je guverner te oblasti Andrej Bočarov. On je rekao da je pet osoba povređeno i prebačeno u bolnicu, kao i da su oštećene dve kuće, dok je u jednom industrijskom objektu u sektoru goriva i energetike izbio požar.
Kompromis Zelenskog i Zapada
Imenovanje Mihaila Drapatija za vrhovnog komandanta ukrajinske vojske postalo je kompromis između Vladimira Zelenskog i zapadnih liberalnih krugova, rekao je u intervjuu za TASS ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik.
„Drapatijevo imenovanje je bio kompromis. Zelenski je, naravno, želeo da zadrži Aleksandra Sirskog, ali nakon što se politički, javni i međunarodni pritisak iz tih istih liberalnih krugova pojačao, morao je da napravi ustupke. Pristao je da imenuje ovu osobu, koja nije posebno kompetentna niti inteligentna, ali pripada grupi koju predstavlja [bivši ministar odbrane] Mihail Fjodorov. Na kraju, trebalo je da ga unapredi i postavi za vrhovnog komandanta“, rekao je diplomata.
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