Anastasija Rilak, članica Youth Stars, predstavila je svoju prvu pesmu "Biram slobodu".



Rilakova je ponosna na svoj prvenac, ali i na vizuelno rešenje koje je poklonila publici. Pesmu "Biram slobodu", radio je Miloš Baščarević, muziku i tekst, dok su za aranžman bili zaduženi Bojan Milenović i Stefan Vuksanović. Prateće vokale otpevala je Anastasijina profesorka pevanja Danijela Vujić, dok je za spot bio zadužen xvisual.

Anastasija je pored glasa i stasa pokazala i plesno umeće, te u spotu posebnu pažnju privlači njen performans i plesna tačka.

Kako je već navikla publiku na interesantna i energična pojavljivanja, Rilakova je i ovoga puta dala sve od sebe.

Provokativnim stajlingom pokazala je izvajano telo i duge noge, a interpretacijom i i pojavom može da parira mnogim velikim zvezdama.

Besna mašina, igračice, plesna koreografija, samo su neki od kadrova spota koji dokazuju koliko mlada pevačica prati trendove. Ono što je posebno privuklo pažnju jeste pinjata koju Anastasija razbija bejzbol palicom i koja nosi posebnu simboliku.

Zbog nje su gorele mreže

Podsetimo, Anastasija je prošlog leta u okviru "Youth festa" obišla brojne gradove u Srbiji, a nakon svog nastupa u Nišu izazvala je haos na društvenim mrežama. Dok su se jedni pitali ko je "ovo čudo od deteta" drugi nisu štedeli lepe reči za njen performans. Mnogi su se setili i da je kao devetogodišnja devojčica privukla pažnju u prvoj sezoni "Pinkovih zvezdica", dok je već sledeće godine stigla u finale "Grandovog" takmičenja "Neki novi klinci".

"Ona je izgleda dominatorka", "Mala je pojela", "Ovo ne može da se kupi! Odricanje, odvajanje do poslednjeg atoma snage za publiku i sud vremena..." bisi su samo neki od komentara.

Sa Peđom Jovanovićem napravila haos na Malti

Inače, Anastasija je nedavno zajedno s Peđom Jovanovićem održala sjajan nastup na Malti. Interesovanje za njegov koncert bilo je ogromno, a karte su gotovo rasprodate mesec dana unapred.

Klub je bio ispunjen do poslednjeg mesta, okupilo se oko 1.100 ljudi, čime je oboren rekord posećenosti.



Anastasija se Peđi u jednom trenutku pridružila na sceni. Njih dvoje su zajedno otpevali njegov duet s Breskvicom "Nemoguća ljubav" i evergrin Vesne Zmijanac i Dina Merlina "Jorgovani" i izazvali oduševljenje publike, koja je s njima pevala uglas.