Dim iz auspuha nije uvek razlog za uzbunu, ali ga ne treba ignorisati. Njegova boja može biti važan pokazatelj stanja motora i pomoći da se kvar otkrije na vreme, pre nego što dovede do skupih popravki.

Stručnjaci objašnjavaju šta najčešće znače crni, beli i plavi dim, kao i u kojim situacijama je neophodno što pre posetiti servis.

Crni dim ukazuje na nepravilno sagorevanje goriva

Kod savremenih automobila crni dim iz auspuha nije uobičajena pojava.

Najčešće znači da motor sagoreva previše goriva u odnosu na količinu vazduha, odnosno da smeša goriva i vazduha nije pravilno pripremljena.

Mogući uzroci su:

zapušen filter vazduha,

neispravan senzor protoka vazduha,

kvar na turbini,

oštećenje creva turbine.

Kod dizel motora čest uzrok može biti i zapušen DPF filter (filter čestica), naročito ako se vozilo uglavnom koristi za kratke gradske vožnje. U tim uslovima filter ne dostiže temperaturu potrebnu za regeneraciju, pa se čađ postepeno nagomilava.

Gust beli dim može biti znak curenja antifriza

Ako iz auspuha izlazi gust beli dim koji se zadržava i nakon što se motor zagreje, moguće je da rashladna tečnost dospeva u cilindre motora.

To se najčešće dešava zbog:

oštećenog dihtunga glave motora,

kvara na glavi motora,

problema u rashladnom sistemu.

Ovakav kvar često prate pad nivoa antifriza i povećanje temperature motora.

U tom slučaju nije preporučljivo nastaviti vožnju, jer pregrevanje može izazvati ozbiljna oštećenja motora.

Plavi dim znači da motor sagoreva ulje

Plavi dim gotovo uvek ukazuje na to da motorno ulje ulazi u komoru za sagorevanje i sagoreva zajedno sa gorivom.

Najčešći uzroci su:

istrošeni klipni prstenovi,

istrošene zaptivke ventila,

problemi sa ventilima,

kvar turbopunjača,

druga unutrašnja oštećenja motora.

Pored plavog dima, vozači često primete povećanu potrošnju ulja, slabije performanse motora i karakterističan miris sagorelog ulja.

Za razliku od nekih jednostavnijih kvarova, ovaj problem često zahteva ozbiljniju i skuplju popravku.

Kada je problem u turbini?

Kod modernih benzinskih i dizel motora turbina ima važnu ulogu u radu motora.

Ako dođe do njenog oštećenja, ulje može dospeti u usisni sistem i cilindre, što može izazvati pojavu plavog, a u težim slučajevima i crnog dima.

Istovremeno, automobil može izgubiti snagu, sporije ubrzavati ili preći u takozvani bezbedni režim rada, u kojem elektronika ograničava performanse kako bi sprečila dodatna oštećenja.

Kada treba otići u servis?

Ako primetite da dim iz auspuha traje duže nego što je uobičajeno, menja boju ili ga prate simptomi poput:

gubitka snage motora,

povećane potrošnje motornog ulja,

pada nivoa rashladne tečnosti,

upozoravajućih lampica na instrument-tabli,

najbolje je da automobil što pre odvezete u ovlašćeni ili provereni servis kako bi se utvrdio uzrok i sprečila ozbiljnija oštećenja.