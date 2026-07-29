Oko 70 odsto svih novih vozila danas je šire od dva metra, što znači da mnogi automobili ne mogu da koriste uske trake koje postoje na pojedinim deonicama na putevima u Nemačkoj.

Ako želite da saznate koliko je vaš automobil zaista širok, podaci iz saobraćajne dozvole nisu dovoljni. U dokumentima je navedena samo širina vozila bez bočnih retrovizora.

Međutim, upravo retrovizori često prave razliku. Kada se oni uračunaju, veliki broj automobila prelazi granicu od dva metra.

Širina vozila može da bude problem

Vozači bi zato trebalo da provere stvarnu širinu svog vozila, a po potrebi mogu je izmeriti i sami.

Nekada su automobili bili drugačiji. Tako su 1978. godine kompaktni automobili, poput Volkswagena Golfa, bili su prosečno široki oko 1,59 metara.

Danas su automobili iste klase porasli za oko 20 centimetara i njihova širina iznosi približno 1,78 metara. Međutim, ni taj podatak ne predstavlja punu širinu vozila, jer ne uključuje retrovizore. Kada se oni dodaju, mnogi modeli prelaze širinu od dva metra.

U zonama radova na nemačkim Autobahnima širina vozila ima veliku ulogu. Na mnogim deonicama sužene trake, posebno leva traka, namenjene su samo vozilima širine do dva metra.

Ipak, oko 70 odsto novih automobila, kada se uračunaju retrovizori, šire je od te granice.

Čak ni neki kompaktni automobili, poput VW Golfa, više ne smeju da koriste ove uske trake. U mnogim zonama radova leva traka je zato namenjena samo manjim automobilima i motociklima.

Sužavanje traka u zonama radova na samo dva metra smatra se zastarelim pravilom. Stručnjaci smatraju da bi privremene trake trebalo da budu šire i da omoguće prolazak vozilima širine do 2,1 metar. Ipak, čak i tada vozači nemaju mnogo prostora za grešku. Zbog toga se savetuje da oni koji žele mirniju vožnju koriste desnu traku.

Kako bezbedno voziti kroz zonu radova?

Drugi najčešći uzrok nezgoda u zonama radova jeste sudar vozila koja se kreću paralelno u uskim trakama.

Kako bi se rizik smanjio, vozačima se preporučuje: da voze naizmenično, odnosno blago pomereni u odnosu na vozilo pored sebe, da izbegavaju nepotrebna preticanja; da drže veće rastojanje, kao i da budu posebno oprezni zbog suženog prostora.

Kada se jedna traka zatvara, vozači moraju da koriste takozvani princip rajsferšlusa – da se prestroje tek neposredno pre mesta zatvaranja trake. Ko ne poštuje ovo pravilo u Nemačkoj može dobiti kaznu od 20 evra.

Poznavanje stvarne širine svog automobila može sprečiti neprijatnosti, kazne i potencijalno opasne situacije na nemačkim autoputevima, piše Adac.