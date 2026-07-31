Visoke letnje temperature često ne jenjavaju ni nakon zalaska sunca, pa mnogi teško pronalaze način da se naspavaju. Pregrejana soba, topao dušek i ustajao vazduh mogu pretvoriti odlazak na spavanje u pravi izazov.

Prvo rešenje za većinu jeste uključivanje klima-uređaja, ali njegov neprekidan rad tokom noći može izazvati suve oči i grlo, zapušen nos, ukočenost mišića, ali i povećati račun za električnu energiju.

Dobra vest je da postoji nekoliko jednostavnih trikova koji mogu pomoći da rashladite prostoriju i lakše zaspite, čak i bez celonoćnog rada klime.

1. Rashladite posteljinu pre spavanja

Jedan od najpopularnijih trikova jeste da čaršav, jastučnicu ili laganu pidžamu stavite u čistu kesu i ostavite u zamrzivaču na 10 do 15 minuta.

Osećaj svežine neće trajati celu noć, ali može pomoći telu da se brže rashladi i lakše utone u san.

Sličan efekat može pružiti i termofor napunjen hladnom vodom, koji je prethodno kratko stajao u frižideru. Ipak, izbegavajte da veoma hladne predmete držite direktno na koži duže vreme.

2. Iskoristite ventilator na pravi način

Ventilator ne hladi vazduh, ali njegovo strujanje ubrzava isparavanje znoja sa kože, zbog čega se telo lakše rashlađuje.

Njegov efekat možete pojačati tako što ćete ispred njega staviti posudu sa ledom ili nekoliko dobro ohlađenih flaša vode.

Ako imate plafonski ventilator, uključite letnji režim rada, pri kojem lopatice potiskuju vazduh nadole i stvaraju prijatniji osećaj hlađenja.

3. Zatvorite prozore tokom najtoplijeg dela dana

Mnogi prave grešku ostavljajući prozore otvorene kada je napolju najtoplije. Tako u prostoriju ulazi još više toplog vazduha.

Čim temperatura počne da raste, zatvorite prozore i spustite roletne ili navucite zavese kako biste sprečili zagrevanje stana.

Provetravanje je najefikasnije rano ujutru i kasno uveče, kada je napolju svežije. Ako otvorite prozore na suprotnim stranama stana, napravićete prirodnu promaju koja će brže izbaciti topao vazduh.

4. Spavajte bliže podu

Pošto se topao vazduh podiže, pri podu je temperatura obično nešto niža.

Ako su vrućine posebno izražene, možete privremeno spustiti dušek na pod, naročito u potkrovljima i prostorijama koje se tokom dana jako zagrevaju.

Ne zaboravite da ujutru podignete dušek i dobro ga provetrite kako se ispod njega ne bi zadržavala vlaga.

5. Birajte prirodne materijale

Tokom leta prednost dajte posteljini od pamuka ili lana. Ovi materijali bolje propuštaju vazduh i upijaju vlagu od sintetičkih tkanina, pa pružaju prijatniji osećaj tokom spavanja.

6. Istuširajte se mlakom vodom

Mlak tuš pred spavanje može pomoći organizmu da lakše reguliše telesnu temperaturu.

Suprotno uvreženom mišljenju, ledena voda nije najbolje rešenje, jer može izazvati sužavanje krvnih sudova, zbog čega telo kasnije zadržava više toplote.

Tokom dana pijte dovoljno vode kako biste ostali hidrirani, ali neposredno pred spavanje izbegavajte velike količine tečnosti kako noćna buđenja ne bi remetila kvalitet sna.