Letnje vrućine brzo pokažu u kakvom je stanju klima-uređaj u automobilu. Kada otvorite vrata vozila koje je stajalo na suncu, talas vrelog vazduha često bude neprijatan, a slabije hlađenje ili neprijatan miris iz ventilacije uglavnom ukazuju na to da problem postoji već duže vreme.
Klima u automobilu ne zahteva pažnju samo tokom leta. Naprotiv, redovno održavanje tokom cele godine ključno je za njen pravilan rad kada temperature porastu. U suprotnom, dolazi do nakupljanja vlage, pojave neprijatnih mirisa, slabijeg učinka hlađenja, pa i skupih kvarova.
Filter kabine – često zanemaren, a veoma važan deo
Jedna od najčešćih grešaka vozača jeste neredovna zamena filtera kabine. Vremenom se u njemu nakupljaju prašina, polen i druge nečistoće, što može izazvati neprijatan miris i slabiji protok vazduha.
Zapušen filter posebno smeta osobama sklonim alergijama, jer više ne zadržava dovoljno polen i čestice iz spoljašnje sredine. Preporuka je da se menja najmanje jednom godišnje, a dostupni su i filteri sa aktivnim ugljem koji dodatno neutrališu mirise i štetne gasove.
Vlaga u sistemu može izazvati neprijatnosti
Ako je vazduh u kabini težak, ustajao ili se stakla često magle, moguće je da postoji višak vlage u sistemu. Ovaj problem je čest tokom jeseni i zime, kada se u vozilo unosi vlaga sa obućom, odećom i kišobranima.
Vlaga pogoduje razvoju bakterija i buđi u ventilacionom sistemu, pa je važno povremeno koristiti klima-uređaj i obezbediti dobro provetravanje kabine.
Neprijatan miris znak za dezinfekciju
Neprijatan, kiseo ili buđav miris pri uključivanju klime najčešće ukazuje na prisustvo bakterija u ventilacionim kanalima ili na isparivaču.
U tim slučajevima preporučuje se dezinfekcija sistema, koja se može obaviti u servisu ili pomoću specijalnih sprejeva za samostalnu upotrebu. Redovno čišćenje značajno poboljšava kvalitet vazduha u vozilu.
Greška koju mnogi prave: stalna recirkulacija
Opcija recirkulacije vazduha korisna je u određenim situacijama, ali njeno stalno korišćenje nije preporučljivo. Bez dotoka svežeg vazduha, kabina postaje zagušljiva, a stakla se brže magle.
Preporučuje se povremeno uključivanje spoljašnjeg vazduha kako bi sistem radio u optimalnim uslovima.
Klima treba da radi i tokom zime
Još jedna česta greška je korišćenje klime isključivo leti. Povremeno uključivanje tokom hladnijih meseci pomaže održavanju sistema, jer omogućava cirkulaciju rashladnog sredstva i ulja, čime se smanjuje rizik od kvarova.
Redovan servis kao prevencija skupih popravki
Klima-uređaj vremenom gubi deo rashladnog sredstva, što dovodi do slabijeg hlađenja i većeg opterećenja sistema. Stručnjaci preporučuju proveru klime na svake dve do tri godine, uz dopunu i kontrolu eventualnih curenja.
Pravovremeno održavanje klime ne samo da poboljšava udobnost vožnje, već i produžava vek celog sistema.
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