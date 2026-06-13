Letnje vrućine brzo pokažu u kakvom je stanju klima-uređaj u automobilu. Kada otvorite vrata vozila koje je stajalo na suncu, talas vrelog vazduha često bude neprijatan, a slabije hlađenje ili neprijatan miris iz ventilacije uglavnom ukazuju na to da problem postoji već duže vreme.

Klima u automobilu ne zahteva pažnju samo tokom leta. Naprotiv, redovno održavanje tokom cele godine ključno je za njen pravilan rad kada temperature porastu. U suprotnom, dolazi do nakupljanja vlage, pojave neprijatnih mirisa, slabijeg učinka hlađenja, pa i skupih kvarova.

Filter kabine – često zanemaren, a veoma važan deo

Jedna od najčešćih grešaka vozača jeste neredovna zamena filtera kabine. Vremenom se u njemu nakupljaju prašina, polen i druge nečistoće, što može izazvati neprijatan miris i slabiji protok vazduha.

Zapušen filter posebno smeta osobama sklonim alergijama, jer više ne zadržava dovoljno polen i čestice iz spoljašnje sredine. Preporuka je da se menja najmanje jednom godišnje, a dostupni su i filteri sa aktivnim ugljem koji dodatno neutrališu mirise i štetne gasove.

Vlaga u sistemu može izazvati neprijatnosti

Ako je vazduh u kabini težak, ustajao ili se stakla često magle, moguće je da postoji višak vlage u sistemu. Ovaj problem je čest tokom jeseni i zime, kada se u vozilo unosi vlaga sa obućom, odećom i kišobranima.

Vlaga pogoduje razvoju bakterija i buđi u ventilacionom sistemu, pa je važno povremeno koristiti klima-uređaj i obezbediti dobro provetravanje kabine.

Neprijatan miris znak za dezinfekciju

Neprijatan, kiseo ili buđav miris pri uključivanju klime najčešće ukazuje na prisustvo bakterija u ventilacionim kanalima ili na isparivaču.

U tim slučajevima preporučuje se dezinfekcija sistema, koja se može obaviti u servisu ili pomoću specijalnih sprejeva za samostalnu upotrebu. Redovno čišćenje značajno poboljšava kvalitet vazduha u vozilu.

Greška koju mnogi prave: stalna recirkulacija

Opcija recirkulacije vazduha korisna je u određenim situacijama, ali njeno stalno korišćenje nije preporučljivo. Bez dotoka svežeg vazduha, kabina postaje zagušljiva, a stakla se brže magle.

Preporučuje se povremeno uključivanje spoljašnjeg vazduha kako bi sistem radio u optimalnim uslovima.

Klima treba da radi i tokom zime

Još jedna česta greška je korišćenje klime isključivo leti. Povremeno uključivanje tokom hladnijih meseci pomaže održavanju sistema, jer omogućava cirkulaciju rashladnog sredstva i ulja, čime se smanjuje rizik od kvarova.

Redovan servis kao prevencija skupih popravki

Klima-uređaj vremenom gubi deo rashladnog sredstva, što dovodi do slabijeg hlađenja i većeg opterećenja sistema. Stručnjaci preporučuju proveru klime na svake dve do tri godine, uz dopunu i kontrolu eventualnih curenja.

Pravovremeno održavanje klime ne samo da poboljšava udobnost vožnje, već i produžava vek celog sistema.