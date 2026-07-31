Glumac Milan Vasić nastupio je pred publikom u Prizrenu povodom obeležavanja slave Sveti Arhangel Gavrilo u manastiru Svetih arhangela.,

On je na ovaj događaj poveo i svog sina Despota, kom je ovo bio prvi koncert u životu, a scena je oduševila prisutne, budući da su scene bile preslatke.

Milan je objavio na društvenim mrežama dirljiv snimak na kom u narodnoj nošnji peva dok u naručju drži sina Despota, te je rekao da mu je ovo prvi koncert.

Iako je kulturno-umetnički program okupio oko 3.000 ljudi i protekao bez ijednog incidenta, samom nastupu prethodile su velike tenzije.

Objasnio šta je bilo sa pripadnicima policije

Inače, gostujući u jutarnjem programu na RTS-u, Vasić je otkrio da je po dolasku doživeo neprijatnost kada su mu pripadnici policije detaljno pretresli automobil, nakon čega je pozvan na informativni razgovor sa komandirom i nekoliko policajaca.



-Govorili su mi šta smem, šta ne smem da pevam, daju mi papir sa pravilima ponašanja. U jednoj stavki piše da ne sme da se koriste nacionalne zastave i peva o Metohiji. Ja sam izbacio sve svoje pesme, nije mi žao, jer mi cilj nije bio da tog dana pokazujem koliki sam Srbin, već da okupim narod - ispričao je glumac.

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