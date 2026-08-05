Jedno od najneverovatnijih bekstava u Srbiji dogodilo se, kada je osuđenik iz Obrenovca iskoristio odlazak na očevu sahranu da pobegne policajcima koji su ga čuvali. Dok je glumio neutešnog sina pored kovčega, pronašao je priliku i nestao bez traga.

Početkom januara 2017. godine, Saša D. iz Obrenovca služio je zatvorsku kaznu u Centralnom zatvoru u Beogradu zbog više teških krađa kada je saznao da mu je preminuo otac. Dobio je vanredni izlazak kako bi prisustvovao sahrani, uz pratnju dvojice policajaca.

Međutim, ono što je trebalo da bude poslednji oproštaj od oca pretvorilo se u filmsko bekstvo.

Glumio neutešnog sina, pa pobegao

Prema tadašnjim navodima, osuđenik je tokom ispraćaja glasno plakao, grlio kovčeg, previjao se preko njega i neprestano ponavljao kako mu je otac bio najveća podrška.

U jednom trenutku, dok su svi bili usmereni na njegovu navodnu tugu, provukao se ispod stola na kojem je bio kovčeg, prošao između okupljene rodbine i kroz sporedni izlaz pobegao policajcima ispred nosa.

Kada su shvatili šta se dogodilo, policajci su krenuli u poteru, a za njima su iz radoznalosti potrčali i pojedini rođaci i komšije.

Sveštenik zatekao praznu kuću

U opštem haosu kuća u kojoj je bilo organizovano opelo gotovo se ispraznila.

Prema svedočenjima, sveštenik je stigao upravo u trenutku kada su svi istrčali napolje. Ušao je u prostoriju i zatekao samo kovčeg sa pokojnikom.

Opelo je zbog cele situacije kasnilo, a prisutni su po povratku nastavili da prepričavaju neverovatno bekstvo koje je obeležilo čitavu sahranu.

I ranije punio stupce crne hronike

Saša D. je i pre ovog događaja bio poznat policiji zbog brojnih krađa i provala.

Mediji su tada pisali i da je svojevremeno dovođen u vezu sa bizarnom krađom skupocenog mrtvačkog sanduka iz lokalne mrtvačnice. Prema tim navodima, tek nakon krađe on i njegov saučesnik navodno su shvatili da se u sanduku nalazi telo pokojnika, nakon čega su ga prebacili u drugi kovčeg.

Pominjan je i u slučaju fingirane pljačke pazara jednog preduzeća u Obrenovcu, za koju se sumnjalo da je organizovana zajedno sa noćnim čuvarem.

Bekstvo sa sahrane ostalo je upamćeno kao jedan od najneobičnijih slučajeva u domaćoj crnoj hronici.