Glumac Dragiša Milojković preminuo je u 55. godini, a Beogradsko dramsko pozorište, čiji je bio član, objavilo je kada i gde će biti njegova sahrana.

Najbliži su se oglasili zvaničnim saopštenjem, dok se svi koji su glumca poznavali i voleli opraštaju od njega.

-Obaveštavamo kolege i prijatelje da će se sahrana Dragiše Milojkovića, glumca Beogradskog dramskog pozorišta, održati u utorak, 04. avgusta u 11:30 časova, na Gradskom groblju u Jagodini- navodi se u objavio Beogradskog dramskom pozorišta.

Dragišina biografija

Dragiša Milojković se rodio u Jagodini 12. maja 1971. godine.

Glumu je diplomirao na akademiji u Novom Sadu u klasi profesora Petra Banićevića. Igrao u Beogradskom dramskom pozorištu.Napisao je knjigu „Ja, moj otac“ koju je izdao 2008. godine.

Igrao je u ostvarenjima "Teatar u Srba", "Pokondirena tikva", "Stari vruskavac", "Seljaci", "Sve je za ljude", "Hotel sa 7 zvezdica", "M(j)ešoviti brak", "Privatni životi", "Rekonvalescenti", "Božićna pečenica" , "Maska", "Poslednja audijencija", "Zvezdara".

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