Na društvenim mrežama ponovo se širi snimak iz 2009. godine koji prikazuje jednu od najneobičnijih sahrana ikada zabeleženih.

Sahranjen u Pontijaku

Reč je o poslednjem ispraćaju Lonija Haloveja iz američke savezne države Južna Karolina, čija je poslednja želja bila da bude sahranjen u svom omiljenom automobilu.

Umesto u kovčegu, Halovej je na večni počinak ispraćen sedeći na mestu vozača svog zelenog Pontiac Cataline iz 1973. godine. Automobil je uz pomoć dizalice spušten u grobnicu pred članovima porodice, prijateljima i brojnim znatiželjnicima koji su želeli da prisustvuju nesvakidašnjem događaju.

Posebnu simboliku celoj priči daje činjenica da je samo nekoliko meseci pre njegove smrti ugašena automobilska marka Pontiac, kojoj je Halovej bio izuzetno privržen. Preminuo je u 90. godini života, ostavljajući iza sebe priču koja se i danas prepričava.

U grob odneo i kolekciju oružja

Tokom opela sveštenik je okupljenima poručio da ispunjavaju upravo ono što je pokojnik želeo, na šta su prisutni odgovorili zajedničkim "Amin".

Međutim, automobil nije bio jedina stvar koju je želeo da ponese sa sobom. Kako je bio veliki ljubitelj vatrenog oružja, tražio je da njegova kolekcija bude položena u vozilo zajedno sa njim, jer nije želeo da nakon njegove smrti dospe u tuđe ruke.

Njegova rođaka Lejla Dan kasnije je izjavila da je ovakav ispraćaj savršeno odgovarao njegovom karakteru. „Bio je čovek koji je voleo da bude drugačiji i da ostavi utisak. Bio je to dan koji će svi pamtiti“, rekla je.

Iako su pojedini članovi porodice u početku bili zatečeni njegovom željom, na kraju su odlučili da je ispoštuju do najsitnijih detalja. Halovej je sahranjen u svom najboljem odelu, sa šeširom na glavi, za volanom automobila koji je obeležio veliki deo njegovog života.

Njegov grob na groblju crkve Rock Hill Baptist u mestu Saluda i danas privlači pažnju brojnih posetilaca i ljubitelja neobičnih životnih priča, piše Nytimes.