Velika međunarodna policijska akcija sprovedena je u Beogradu, gde su po poternici Interpola uhapšena dvojica državljana Sirije osumnjičena da su bili deo organizovane kriminalne grupe koja je krijumčarila ljude ka Evropskoj uniji. Istraga je pokazala da su dve povezane mreže prebacile više od 900 ilegalnih migranata koristeći rute preko Sredozemnog mora i Zapadnog Balkana.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala i Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal, uhapsili su u Beogradu državljane Sirije A. B. (32) i F. B. (32).

Hapšenje je izvedeno nakon višemesečne međunarodne istrage koju je inicirala nemačka policija, uz podršku Evropola i Evrodžasta, a sve po međunarodnim poternicama Interpola Nemačke.

Istog dana, još jedan osumnjičeni član kriminalne grupe uhapšen je u Nemačkoj, gde je policija sprovela pretrese na više lokacija koje su koristili pripadnici ove mreže.

Dve mreže krijumčarile migrante ka Evropi

Kako se sumnja, iza organizacije krijumčarenja stajale su dve povezane sirijske kriminalne mreže koje su, radi sticanja protivpravne imovinske koristi, prebacivale veliki broj ilegalnih migranata.

Jedna grupa je, prema informacijama nemačke policije, organizovala prevoz migranata iz Libije preko italijanskog ostrva Lampeduze do Nemačke.

Druga mreža delovala je duž Zapadnobalkanske rute, preko koje su migranti prebacivani ka Nemačkoj i drugim evropskim državama.

Ranije uhapšeni visokopozicionirani članovi grupe

Tokom 2025. godine, u koordinisanim akcijama u Nemačkoj, Holandiji i Bosni i Hercegovini, uhapšeno je pet visokopozicioniranih članova ove organizovane kriminalne grupe.

Za dvojicu uhapšenih u Beogradu sada je u toku procedura za njihovo izručenje Nemačkoj, gde će biti procesuirani zbog sumnji za međunarodno krijumčarenje ljudi.