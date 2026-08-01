Još jedan video snimak američkog predsednika Donalda Trampa sa poslednjeg oproštaja senatora Lindzija Grejema postao je viralan. Ali ovog puta u centru pažnje nije bio sam Tramp, već čovek koji je sedeo odmah iza njega.

Čovek je, kako se vidi u direktnom prenosu, mirno posmatrao sahranu, a zatim je iznenada promenio izraz lica i počeo da okreće glavu.

Nije trebalo dugo da komentatori na društvenim mrežama počnu da spekulišu o tome šta je uzrokovalo tako neobično ponašanje.

Podsećanja radi, pre nekoliko dana je takođe postao viralan video snimak sa istog događaja na kojem Tramp deli bombone oko sebe. U jednom trenutku je iz džepa odela izvadio kutiju bombona, stavio dve u usta, a zatim ih, sa osmehom, ponudio potpredsedniku DŽ. D. Vensu i drugim zvaničnicima u blizini.

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