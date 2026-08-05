Političari iz redova CDU-a i SPD-a glasno zahtevaju da se zadrži pravo na punu penziju nakon 45 godina radnog staža. Međutim, iz Komisije za penzije poručuju da Nemačka to finansijski više ne može da iznese, dok stručnjaci upozoravaju da je ovo "poslednji voz" za spas i stabilnost penzionog sistema. Nemački radnici za BILD otkrivaju šta zaista misle o ovoj debati.

"Ovo je nepravda"

- Ukidanje penzije sa 63 godine nema nikakvog smisla. Ne mogu ni da zamislim da radim još duže. Svakog jutra sam u pekari već u dva sata – to čovek ne može da izdrži na duže staze. Radim od svoje 16. godine i od tada redovno uplaćujem u državni fond. Već sa 61 godinom imaću punih 45 godina staža, a zbog pomeranja starosne granice već sada moram da radim duže. To jednostavno nije pravedno - rekao je pekarski majstor Franc Gere (29) iz Drezden-Nikerna.

Ovo što se u javnosti naziva "penzijom sa 63 godine" zapravo je prevremena starosna penzija za radnike sa izuzetno dugim stažom. Pravo na nju imaju svi koji u radnoj knjižici skupe najmanje 45 godina priznatog penzijskog staža. Prvobitno se u ovu penziju bez ikakvih penala moglo otići sa 63 godine života. Međutim, za mlađe generacije ta granica se postepeno pomera, pa tako svi rođeni 1964. godine i kasnije moraju da rade do 65. godine.

"67 godina - za jednog zanatliju to je čista utopija"

- Rasturam se od posla bez dana prekida otkako sam sa 16 godina otišao na zanat. Nama zanatlijama posla nikada ne fali, ali raditi do 67. godine za nas je čista utopija. Čak i da me zdravlje posluži, bilo bi preteško, a ja uz to imam i dijabetes. Svesan sam da ću sa 63 godine morati da smanjim gas, pređem na skraćeno radno vreme i nekako preguram do penzije - rekao je Matijas Firtel (55), stolar iz Kadolzburga u Bavarskoj.

"Iznurena si već sa 60!"

Najavljeno ukidanje penzije sa 63 godine je "čista sramota", revoltirano priča frizerka Klaudija Mihalj-Anastasio (51) iz Frajtala u Saksoniji.

"Stradali su mi i vrat, i leđa, i ruke i ramena. Imam tri diskus hernije. Ne znam kako zamišljaju da radim u sedamdesetoj? Mi u zanatu počinjemo sa 16 godina i grbačimo dok drugi studiraju. Sa 60 godina si već potpuno uništen čovek. Rado bih pozvala svakog političara da dođe kod mene na praksu, pa da vide kako je - rekla je.

"Ovo što rade je neviđena svinjarija"

- Ovo je neviđena svinjarija. Počeo sam da radim sa 14 godina, čim sam završio osmi razred, i želim da u oktobru, posle 48 godina staza, konačno odem u zasluženu penziju. Tada punim 63. Iskreno se nadam da se pravila neće menjati. Podržavam premijere sa istoka koji su se podigli na noge. Ta politika u Berlinu je čista teorija, veze ona nema sa stvarnim životom. Sa 70 godina možda još možeš ležeći na podu da mackaš lajsne, ali plafon sigurno ne možeš da lepiš - rekao je Tomas Lidervald (62), moler iz Lajpciga.

"Penzija sa 63 za mene nikada nije bila opcija"

Mesarski majstor Edvin Friškorn (70) iz Ajendorfa u Donjoj Saksoniji radio je 20 godina za druge, a danas vodi privatni posao i oduvek je sam sebi uplaćivao penziono.

- Počeo sam sa 14 i po godina i u radnom odnosu sam bez dana pauze skoro 56 godina. Meni penzija sa 63 godine nikada nije padala na pamet jer volim svoj posao. Iako sam formalno u penziji i ne moram da radim zbog novca, ne želim svoje mušterije da ostavim na cedilu. Dva puta nedeljno sam na pijaci u Hamburgu, a vodim i mesaru sa sedmoro zaposlenih i odgovaram za te ljude. Otići ću u penziju tek kada više ne budem mogao da hodam ili kada moj tim ne bude mogao da me prati - rekao je.

"Lako je političarima da pametuju iz klimatizovanih kancelarija"

- Penzija sa 63 godine mora da ostane za svakoga ko ima 45 godina staža. Lako je političarima da pametuju dok sede u klimatizovanim kancelarijama. Otkako sam sa 16 godina krenuo na zidarski zanat, na gradilištu sam bez prestanka, a od 27. godine radim kao krovopokrivač. Ne mogu ni da zamislim kako je to sa 67 godina rintati na krovu, posebno po najvećoj vrućini ili kiši - rekao je Foran Miler (56), krovopokrivač iz Nirnberga.

Žestoka svađa oko penzija

Novi penzioni plan vlade, između ostalog, predviđa gašenje opcije penzionisanja sa 63 godine, čime bi se u "penzijskoj kasi" uštedelo oko deset milijardi evra godišnje. Taj novac bi potom trebalo preusmeriti u fondove za novu kapitalsku penziju, objašnjava profesor dr Jerg Rohol (53), član Penzione komisije.

- Od te penzije najveću korist imali bi upravo građani sa istoka Nemačke, jer bi im osigurala veće prihode u starosti - tvrdi Rohol i upozorava: ako penzija sa 63 godine ostane, nedostajaće tačno deset milijardi evra godišnje za pokretanje tog modela.

- Ako su premijeri sa istoka zaista iskreni, onda ne bi smeli da koče ukidanje ove penzije, već da ga poguraju - navodi.

Međutim, na istoku zemlje vlada ogromno nezadovoljstvo zbog najavljenog ukidanja. Svih pet premijera istočnih pokrajina odlučno zahtevaju da pravo na penziju sa 63 godine opstane. Sa zapada im stiže podrška, pa je tako potpredsednica SPD-a i premijerka pokrajine Sar, Anke Relinger (50), poručila da se oštroumno protivi ukidanju „jer je to direktno šamar u lice i nepoštovanje dugogodišnjeg rada i truda ovih ljudi.“

Privreda alarmirana

- Prosto je neverovatno da se ključne tačke penzione reforme ponovo dovode u pitanje pre nego što su uopšte i zaživele - kaže prvi čovek nemačkih poslodavaca Štefen Kampeter (63, BDA) ne krijući ogorčenje.

On dodaje da svako ko insistira na zadržavanju penzije sa 63 godine svesno gura glavu u pesak pred hroničnim nedostatkom radne snage, lošom demografijom i krizom u privredi, piše Bild.

Kampeterovo upozorenje je jasno: "Ovako ćemo proćerdati možda i poslednju priliku da penzioni sistem spasemo od demografskog kolapsa".