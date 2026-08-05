Teška saobraćajna nesreća dogodila se jutros na putu Šabac–Loznica kod petlje Zminjak, kada je kamion sa prikolicom naleteo na vozilo u kojem su se nalazila dvojica radnika koji su izvodili radove na toj deonici. Obojica radnika su, prema prvim informacijama, tragično nastradala.

Nesreća se dogodila oko 8 časova na delu puta u smeru ka Loznici, kada je teretno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, udarilo u vozilo koje je bilo zaustavljeno pored kolovoza.

Kako se nezvanično saznaje, u vozilu koje je bilo obeleženo svetlosnom signalizacijom zbog radova na putu nalazila su se dvojica radnika Preduzeća za održavanje puteva „Valjevo“.

Udar kamiona bio je stravičan, a vozilo u kojem su se nalazili putari teško je oštećeno.

Na lice mesta odmah su izašli policija, Hitna pomoć i druge nadležne službe, a u toku je uviđaj kojim će biti utvrđeno kako je došlo do tragedije.

Zbog nesreće, saobraćaj na ovoj deonici puta Šabac–Loznica bio je potpuno obustavljen, a stvarale su se velike gužve.

Prve slike sa mesta nesreće pokazuju kamion sa prikolicom i teško oštećeno vozilo putarske službe, dok policija obavlja uviđaj i prikuplja dokaze.