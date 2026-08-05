Tokom jučerašnjeg dana na lokalnom putu u primorskom mestu Šušanj u Crnoj Gori došlo je do teže saobraćajne nezgode, kada je vozač J.P. iz Bara upravljajući vozilom marke Mercedes udario petogodišnje dete koje se kretalo peške, a zatim je pobegao sa lica mesta.

- Dežurnoj službi Odeljenja bezbednosti Bar je juče, oko 17.00 časova, prijavljeno da je na lokalnom putu u mestu Šušanj došlo do obaranja pešaka – deteta starog pet godina, od strane vozača putničkog motornog vozila marke Mercedes, koji se nakon saobraćajne nezgode udaljio sa lica mesta u nepoznatom pravcu. U ovoj saobraćajnoj nezgodi dete je zadobilo lake telesne povrede u predelu noge i nije životno ugroženo, saopšteno je iz UP.

Odmah po prijavi, službenici Odeljenja bezbednosti Bar preduzeli su intenzivne mere i radnje u cilju identifikacije i pronalaska vozača koji je napustio mesto nezgode. Zajedničkim aktivnostima službenika saobraćajne i kriminalističke policije vozač je u kratkom roku identifikovan i pronađen, nakon čega je utvrđeno da se radi o J.P. (27) iz Bara.

Nakon prikupljenih obaveštenja i sprovedenih policijsko-tužilačkih aktivnosti, sa događajem je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, koji je naložio da se J.P. liši slobode zbog sumnje da je izvršio krivična dela ugrožavanje javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru na dalju nadležnost.

Alo/Rina

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