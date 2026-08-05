Policija presrela vozilo na teritoriji Beograda, osumnjičeni zadržani do 48 sati i biće privedeni tužilaštvu

Pripadnici Policijske uprave Novi Sad, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su tri osobe zbog sumnje da su učestvovale u trgovini narkoticima.

Kako se saznaje, operativci su sproveli akciju na teritoriji Beograda i presreli kamion u kojem se, kako se sumnja, nalazila veća količina opojne droge.

Detaljnim pretresom vozila i teretnog prostora policija je pronašla oko 30 kilograma marihuane i 15 kilograma kokaina.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

Istraga će pokazati poreklo pronađene droge, kao i da li su uhapšeni deo šire organizovane mreže za distribuciju narkotika.

Alo/ Informer