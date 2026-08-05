Policija je u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Bačkoj Palanci rasvetlila seriju teških krađa luksuznih automobila na području više vojvođanskih mesta. U akciji su uhapšena dvojica muškaraca, kojima sada preti krivično gonjenje zbog više teških krađa.

Osnovno javno tužilaštvo u Bačkoj Palanci saopštilo je da su, u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu, kao i policijskim upravama u Subotici i Somboru, rasvetljene teške krađe luksuznih putničkih vozila izvršene na području Bača, Čelareva, Gajdobre, Aleksa Šantića i Ratkova.

Po nalogu tužilaštva, uhapšeni su A. B. (51) iz Sombora i D. K. (41) iz Kule, kojima je određeno zadržavanje do 48 sati.

Osumnjičeni su 4. avgusta saslušani u Osnovnom javnom tužilaštvu u Bačkoj Palanci zbog sumnje da su izvršili pet krivičnih dela teška krađa iz člana 204 stav 4 u vezi sa stavom 1 tačka 1 Krivičnog zakonika, kao i jedno krivično delo teška krađa iz člana 204 stav 2 u vezi sa stavom 1 Krivičnog zakonika.

Kako je saopšteno, obojica su se na saslušanju branila ćutanjem.

Nakon saslušanja, tužilaštvo je Osnovnom sudu u Bačkoj Palanci podnelo predloge za određivanje pritvora, o kojima će odlučiti sudija za prethodni postupak.

Tužilaštvo je donelo i naredbu o sprovođenju istrage tokom koje će biti prikupljeni dodatni dokazi i utvrđene sve činjenice i okolnosti značajne za donošenje odluke o eventualnom podizanju optužnice.