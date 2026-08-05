Priča se o "studentskoj listi", ali šta zapravo piše u njihovom statutu?

Zvanično su registrovani kao nevladino i nestranačko udruženje. Međutim, glavni ciljevi su im praćenje izbornih procesa, posmatranje izbora i borba za biračka prava.

Ali tu nije kraj iznenađenjima.

Ako ste hteli da im se pridružite u toj borbi za demokratiju, ne može baš svako. Član se postaje isključivo uz pisanu preporuku i uz odobrenje Upravnog odbora, koji može da vas odbije bez ikakvog obrazloženja.

Da li je ovo stvarna borba za otvoreno društvo ili zatvoreni klub rezervisan samo za istomišljenike?

Snimak možete pogledati OVDE.