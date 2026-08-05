Policija pronašla drogu kod maloletnika, protiv njega sledi krivična prijava Višem javnom tužilaštvu

Pripadnici Policijske uprave u Sremskoj Mitrovici pronašli su i oduzeli oko 416 grama biljne materije za koju se sumnja da je marihuana, prilikom kontrole sedamnaestogodišnjaka.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, postoje osnovi sumnje da je maloletnik izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pronađena materija biće poslata na veštačenje, a nakon dobijanja rezultata protiv osumnjičenog će biti podneta krivična prijava Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici.

Istraga će utvrditi sve okolnosti slučaja, kao i poreklo droge koju je sedamnaestogodišnjak imao kod sebe.