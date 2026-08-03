Srpska dirigentkinja i tekstopisac, koja je sa Leontinom Vukomanović godinama vodila dečiji hor, izgubila je borbu za život. Brojni prijatelji oprostili su se od nje dirljivim rečima.

Osim što je godinama dirigentkinja dečijeg hora, Biljana je bila i glasovna glumica, te je pozajmljivala glasove u nekoliko crtanih filmova, a od 2016. godine pisala je pripeve za diznijeve crtane filmove.

Majka je dvoje dece, Nikole i Ive Bruna, koji su takođe glasovni glumci.

Kremacija na Novom groblju

Njena dugogodišnja prijateljica, Leontina, na Instagramu je objavila mesto i vreme kremacije:

- Obaveštavamo prijatelje da je opelo i oproštaj od naše drage Biljane u sreddu 5. avgusta u 9h na Novom groblju, kapela za kremaciju. Molimo dođite par minuta ranije kako bi izjavili saučešće porodici - napisala je ona na mrežama.

Od Biljane se oprostila voditeljka Vesna Dedić.

- Poslednji pozdrav Biljani Brun, vodeći sa Leontinom hor, uticala je na odrastanje moje Lenke. Hvaka, Zauvek u srcu - napisala je ona.



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