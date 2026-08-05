Temperatura od 36 stepeni izmerena je na Paliću, u Novom Sadu, Kikindi i Banatskom Karlovcu, dok je u Beogradu, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i Velikom Gradištu izmereno 35 stepeni.

U Kragujevcu i Ćupriji bilo je 34 stepena, u Smederevskoj Palanci i Kruševcu 33, dok su u Loznici i Negotinu izmerena 32 stepena. U Kraljevu, Kuršumliji i Dimitrovgradu temperatura je 31 stepen, a u Nišu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju 30 stepeni.

Svežije je bilo u planinskim predelima - na Crnom Vrhu izmereno je 28 stepeni, na Zlatiboru 27, u Požegi 26, u Sjenici 25, dok je na Kopaoniku bilo 20 stepeni.

Upaljen crveni meteoalarm

Crveni meteo-alarm na snazi je na području Beograda, u Sremu, Bačkoj, Banatu, Pomoravlju, Šumadiji, Zapadnoj, Jugozapadnoj, Istočnoj i Jugoistočnoj Srbiji, a u AP Kosovo i Metohija na snazi je narandžasti meteo-alarm.

Izdato upozorenje

RHMZ je izdao upozorenje na dugotrajan toplotni talas na teritoriji Srbije koji će obeležiti maksimalna temperatura od 35 do 40 stepeni, a najizraženiji će biti danas i sutra. ​U Vojvodini i Beogradu očekuju se tropske noći.

U petak i za vikend će intenzitet vrućina oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 32 do 36 °C.

Sledeće sedmice ponovo se očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa.

Zbog visokih temperatura građanima se savetuje oprez, izbegavanje direktnog izlaganja suncu u najtoplijem delu dana i redovan unos tečnosti.