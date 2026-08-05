Sudija je utvrdio da i dalje postoje rizici da bi optuženi mogao da ometa tok postupka ili da izvrši nova krivična dela, objavljeno je na sajtu Specijalizovanih veća.

U ovom predmetu optuženi su još četvorica bivših pripadnika tzv. OVK - Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.

Tači se tereti u tri tačke za pokušaj ometanja službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe, u četiri tačke za povredu tajnosti postupka i u četiri tačke za nepoštovanje suda.

Njemu i još trojici bivših vođa tzv. OVK - Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju - sudi se u odvojenom postupku sudi po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, a izricanje presude u tom predmetu zakazano je za 16. septembar.

Teroristička tzv. OVK je tokom 1998. i 1999. godine izvršila brojne zločine, ubistva i otmice nad pripadnicima vojske i policije tadašnje Jugoslavije, Srbima i drugim nealbancima, kao i Albancima koji nisu prihvatili da budu njeni pomagači ili pripadnici.