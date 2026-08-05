Nesvakidašnji slučaj koji se dogodio u jednom vojvođanskom mestu sredinom devedesetih godina i danas se prepričava. Upravnik groblja ostao je u šoku kada je uoči zakazane sahrane zatekao obijenu kapelu i shvatio da je telo pokojnika nestalo, zbog čega je odmah alarmirana policija.

Drama se odigrala u martu 1995. godine, kada je rodbina pokojnika trebalo u podne da preuzme telo iz kapele i organizuje sahranu.

Upravnik groblja, koji je više od dve decenije radio taj posao, ostao je bez reči kada je zatekao razbijena vrata i praznu kapelu.

– Za 20 godina rada nikada nisam doživeo nešto slično. Telo je prethodnog dana uredno dopremljeno u kapelu, zaključao sam objekat i otišao kući – ispričao je tada upravnik.

Odmah je obavestio direktora komunalnog preduzeća, koji mu je savetovao da slučaj prijavi policiji.

Razbili vrata i odneli pokojnika

Istragom je ubrzo utvrđeno da iza "nestanka" nije stajala kriminalna grupa, već sama rodbina pokojnika.

Kako su kasnije ispričali očevici, članovi porodice su po dolasku na groblje zatekli zaključanu kapelu. Pošto nisu uspeli da pronađu odgovornu osobu koja bi im otvorila vrata, odlučili su da uzmu stvar u svoje ruke.

Komadom mermera razbili su staklo na vratima kapele, ušli unutra, preuzeli kovčeg i pokojnika odneli na drugo groblje, gde su želeli da ga sahrane u novokupljenoj porodičnoj grobnici.

Cela varoš brujala o "krađi leša"

Vest o nestanku pokojnika narednog dana osvanula je u novinama i izazvala pravu buru. Meštani su danima pričali o "krađi leša", dok je komunalno preduzeće u zvaničnom izveštaju navelo da je rodbina provalila u kapelu i bez dozvole odnela telo.

Nakon sahrane, članovi porodice završili su u policiji.

Unuk pokojnika tvrdio je da nije imao nameru da prekrši zakon.

– Rekao sam grobarima da ćemo dedu sahraniti na novom groblju. Mislio sam da je to dovoljno i da nije potrebno posebno odobrenje. Nisam znao da će zbog toga nastati tolika drama – ispričao je tada.

Spor između privatnika i komunalnog preduzeća

Tokom postupka predstavnici privatnog pogrebnog preduzeća tvrdili su da nije bilo nikakve krađe, već da je slučaj prenaduvan zbog sukoba između privatnih pogrebnika i komunalnog preduzeća oko organizovanja sahrana.

Ovaj neobičan događaj ostao je upamćen kao jedan od najbizarnijih slučajeva u istoriji srpskih grobalja, a priča o "nestalom pokojniku" godinama je bila glavna tema u tom vojvođanskom mestu.