Na ilustraciji je svakoj evropskoj državi pripisan po jedan poznati izum ili dostignuće, ali je upravo oznaka uz Hrvatsku privukla najveću pažnju.

Na mapi, koju je objavila Fejsbuk stranica GeoMapped, uz Hrvatsku stoji natpis „Ništa“, dok su drugim državama pripisani različiti izumi. Tako je Rusija povezana sa periodnim sistemom elemenata, Nemačka sa automobilom, Velika Britanija sa računarom, Italija sa radio-aparatom, a Portugal sa kompasom.

Kada je reč o zemljama bivše Jugoslavije, Srbiji je pripisan daljinski upravljač. Ovaj izum često se dovodi u vezu sa Nikolom Teslom, koji je još 1898. godine predstavio radio-upravljani čamac i smatra se jednim od pionira bežičnog upravljanja.

Upravo taj detalj izazvao je najviše polemika. Brojni korisnici iz Hrvatske podsetili su da je Tesla rođen u Smiljanu, na području današnje Hrvatske, pa su ocenili da nije opravdano da se njihovoj zemlji ne pripiše nijedan izum, dok se Srbiji dodeljuje dostignuće koje mnogi povezuju sa slavnim naučnikom.

U komentarima su navodili niz pronalazaka i dostignuća za koje smatraju da predstavljaju hrvatski doprinos svetu, među kojima su nalivpero, kravata, padobran, električni hiperautomobili kompanije Rimac, antibiotik Sumamed, kao i doprinos razvoju MP3 tehnologije.

Na istoj ilustraciji Bosni i Hercegovini pripisana je „poljoprivreda“, dok je i uz Severnu Makedoniju navedeno „Ništa“.

Važno je naglasiti da je reč o objavi zabavnog karaktera, kakve su česte na društvenim mrežama i koje često služe kao povod za rasprave. Autori nisu objasnili prema kojim kriterijumima su pojedinim državama dodeljeni određeni izumi, niti su naveli metodologiju izbora.

Istoričari i stručnjaci podsećaju da se zasluge za mnoge velike pronalaske često dele između više naučnika, kompanija i država, zbog čega je gotovo nemoguće jedan izum trajno pripisati samo jednoj zemlji.