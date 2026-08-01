Međutim, usred oproštaja od čoveka sa kojim je provela više od decenije, doživela je još veći šok – saznala je da je njen suprug godinama vodio dvostruki, pa čak i trostruki život.

Tridesettrogodišnja arhitektkinja ispričala je da je vest o suprugovoj pogibiji u saobraćajnoj nesreći dobila dok je boravila van grada. Odmah se vratila kako bi prisustvovala sahrani zajedno sa porodicom, ne sluteći da će upravo tamo saznati istinu koja će joj potpuno promeniti pogled na njihov brak.

Kako je objasnila, njena majka je tokom sahrane sasvim slučajno započela razgovor sa nepoznatom ženom. Kada je pomenula da je došla da isprati svog zeta, sagovornica je odgovorila da je prisutna zbog dečka svoje prijateljice, sa kojim je, kako je tvrdila, bila u vezi pune tri godine.

Tek kada su razmenile ime pokojnika, obe su ostale zatečene. Kalinina majka tada je shvatila da njena ćerka možda nije bila jedina žena u njegovom životu.

Ne želeći da joj dodatno oteža trenutke žalosti, odlučila je da ćuti. Istinu je Kalina saznala tek desetak dana kasnije, kada joj je prijateljica nagovestila da bi trebalo da se priseti i loših stvari iz njihovog odnosa.

Nakon razgovora sa majkom počela je da istražuje suprugove profile na društvenim mrežama i kontaktira žene koje su se pojavljivale na njegovim fotografijama. Kako tvrdi, tada je otkrila da je njen suprug istovremeno održavao veze sa više partnerki.

Jedna od njih, kaže, znala je da nije jedina, dok druga nije imala predstavu da je muškarac zapravo oženjen. Kasnije je stupila u kontakt i sa njegovom bivšom stažistkinjom, koja joj je, prema njenim rečima, kroz suze potvrdila da je i ona bila u vezi sa njim.

Kalina navodi da su zajedno proveli 12 godina i da je tek nekoliko godina pre njegove smrti, nakon odlaska na psihoterapiju, počela da primećuje obrasce manipulacije i učestale laži u njihovom odnosu.

Kako tvrdi, upravo zahvaljujući razgovorima sa drugim ženama saznala je i nove detalje o poslednjim danima njegovog života. Prema njenim navodima, suprug je kobnog dana putovao kako bi se sastao sa još jednom partnerkom, kada mu je tokom puta pozlilo.

Svoju priču Kalina je podelila na TikToku, gde je izazvala veliku pažnju i brojne reakcije korisnika. Njena ispovest pokrenula je raspravu o poverenju, tajnama u partnerskim odnosima i tome koliko se nečiji život može promeniti zbog istine otkrivene tek nakon smrti voljene osobe.