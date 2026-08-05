Kako je navedeno, reč je o postupku koji se protiv njih vodi od trenutka kada je kosovska policija upala u srpske institucije, pre dve godine.

Na teret im se stavlja navodno falsifikovanje dokumentacije, što znači da se gone zato što su bili na čelu srpskih institucija koje Priština ne priznaje, ističe se u saopštenju.

Srpska lista naglašava da uručivanje poziva predstavnicima Srpske liste da u ovom postupku daju izjave u svojstvu okrivljenih predstavlja deo šireg plana usmerenog na progon srpskog naroda i nastavak institucionalnog pritiska na sve koji ostaju uz svoj narod i brane pravo na njegov opstanak.