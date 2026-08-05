Dvanaestogodišnja Maja Gebala iz Tumbler Ridža u kanadskoj provinciji Britanska Kolumbija teško je ranjena u krvavom napadu koji se dogodio 10. februara 2026. godine u srednjoj školi "Tumbler Ridge Secondary School". U pucnjavi koju je izveo osamnaestogodišnji Džesi Van Rotselar ubijeno je pet učenika i jedan nastavnik, dok je napadač nakon zločina izvršio samoubistvo.

Prema rečima članova Majine porodice, devojčica se u trenutku napada nalazila u školskoj biblioteci zajedno sa učenicima sedmog razreda. Kada su začuli pucnje i shvatili šta se događa, pokušali su da se zaštite zaključavanjem vrata. Međutim, ispostavilo se da brava nije radila, što ih je ostavilo potpuno nezaštićenim.

Dok su ostali učenici požurili da pronađu zaklon, Maja je ostala nekoliko trenutaka duže pokušavajući da zatvori vrata i spreči napadača da uđe u prostoriju. Tek kada je shvatila da je to nemoguće, potrčala je ka mestu gde su se skrivali njeni drugari i sakrila se ispod stola.

Nažalost, metci su je pogodili i dok je bila u zaklonu. Zadobila je teške povrede glave i vrata, dok su joj obraz i uvo lakše povređeni. Njeni školski drugovi primetili su da daje znake života jer joj se pomerao jedan prst, pa su, uprkos velikoj opasnosti, uspeli da je izvuku iz biblioteke i predaju ekipama Hitne pomoći.

Maja je odmah prevezena u Dečju bolnicu BC u Vankuveru, gde je podvrgnuta hitnoj operaciji kako bi lekari zaustavili krvarenje na mozgu. Nakon zahvata stavljena je u medicinski izazvanu komu, a njeno stanje danima je bilo izuzetno teško.

Ipak, posle prvih kritičnih dana stigle su i ohrabrujuće vesti. Njena majka saopštila je da Maja pokazuje prve znake oporavka, što je donelo tračak nade porodici, prijateljima i celoj zajednici koja od dana tragedije pruža podršku teško ranjenoj devojčici i porodicama svih stradalih.

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