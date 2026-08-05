Kada su Nemanja V. (21) i Nemanja J. (18) iz Lazarevca, okrvavljenih glava upali u lokalni dom zdravlja, žaleći se da su im odgrizene uši, lekari su u prvi mah pomislili da ih je napao čopor pasa lutalica, ali su se sledili od užasa kada su saznali pravu istinu - da su nesrećni mladići u stvari bili žrtve kanibalističkog napada jednog njihovog sugrađanina, i to tada zaraženog hepatitisom C!

U razmaku od samo pola sata, najverovatnije u stanju apstinencijalne krize, Đorđe S. (tada 38) uspeo je da izujeda dvojicu momaka koje do tada nije poznavao. I dok je prodavac lubenica Nemanja J. uz pomoć svog gazde uspeo nekako da se otrgne iz čeljusti pomahnitalog napadača, Nemanja V. je imao manje sreće. On je s devojkom sedeo u kafiću koji se nalazio u strogom centru Lazarevca i jeo pljeskavicu kada im je prišao Đorđe S. u želji da se navodno pozdravi. Ali, umesto pozdrava on je nesrećnog momka skopao za glavu, privukao i odgrizao polovinu levog uveta, koju je na kraju ispljunuo na trotoar! Kako se tada saznalo, to nije bio njegov prvi kanibalistički napad jer je desetak godina pre toga jednom čoveku u kafani odgrizao nos!

- Bio sam u šoku dok mi je iz rane bukvalno liptala krv. U opštoj gužvi koja je nastala trebalo mi je nekoliko minuta da pronađem komadić uveta. Onako krvav, s velikim bolovima i s parčetom svog uveta u rukama uleteo sam u dom zdravlja, gde su mi lekari ukazali prvu pomoć - prepričavao je tada Nemanja V. događaj od tog nedeljnog popodneva, kada je vozilom Hitne zajedno s Nemanjom J. prebačen u beogradski Urgentni centar.



Nemanja V. je u avgustu 2012. godine do bolnice u Beogradu deo odgrizenog uveta, potopljenog u medicinski rastvor, odneo u plastičnoj kesi da bi ga hirurzi kasnije prišili na mesto odakle ga je, pre toga, lazarevački kanibal otfikario zubima. Nemanja J. je imao više sreće, pa je s dvadesetak šavova pušten na kućno lečenje. Ipak, tu se nisu završile muke nesrećnih tinejdžera jer su u bolnici saznali da je napadač bolovao od hepatitisa C.

Krv smo zbog toga već dali na analizu i od tada ne mogu da spavam. Razmišljam šta ću i kako ću ako budem zaražen. Moja majka, kao uostalom i čitav grad, ljuti su na lazarevačku policiju, ali i ceo društveni sistem koji je omogućio da se neuračunljivi narkoman nađe na slobodi. Kada je moja mama zbog toga napala policiju ispred lazarevačkog doma zdravlja, oni su joj pretili hapšenjem - usplahireno je tada pričao Nemanja J., koji je nosio čalmu oko glave i jedva uzimao lekove za smirenje.

U razmaku od pola sata Đorđe S. (38) izujedao je Nemanju V. (21) i Nemanju J. (18). U bolnici su saznali i da napadač boluje od hepatitisa C

Policija je odmah te nedelje uveče uhapsila lazarevačkog kanibala i on se sve do utorka popodne nalazio u pritvoru, kada je prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu. On je, prema tadašnjim saznanjima „Alo!“, kao dugogodišnji narkoman imao izrečenu meru kućnog lečenja, ali je posle napada taj uslov prekršen, pa je njegov dalji oporavak bio nastavljen u zatvorskoj bolnici.

Povređeni mladići su tvrdili da su u lazarevačkom Domu zdravlja na sanitet čekali gotovo sat vremena dok se doktorki koja ih je primila nije završila smena, da bi, navodno, i ona istim vozilom krenula u Beograd, gde stanuje. Međutim, u hitnoj službi su demantovali takve navode objašnjavajući da su povređeni primljeni s najvećom mogućom pažnjom, a da je parče uveta koje je sa sobom doneo jedan od pacijenata pripremljeno za transport prema svim važećim medicinskim standardima. Oni su takođe tvrdili da je transport pacijenata do beogradskih bolnica ponekad bio otežan jer hitna tada nije imala dovoljan broj sanitetskih vozila.

U to vreme su se u Americi za veoma kratko vreme dogodila četiri napada koje su izvršili kanibali. U tim napadima su brutalno ubijene dve osobe, a policija je upozoravala da je nova droga čije je ime cloud nine, a koja se pravila od soli za kupanje, od narkomana pravila kanibale i zombije! Najpre je Rudi J. 26. maja 2012. u Majamiju napao i pojeo veći deo lica beskućniku Ronaldu P. Policija je morala da ga likvidira. Potom je beskućnik Brendon D. 2. juna pokušao da ujede dvojicu policajaca koji su ga uhapsili. Karl Ž. iz Lujzijane je 3. juna odgrizao deo lica Todu K., a student Aleksandar K., poreklom iz Kenije, ubio je u Merilendu i pojeo srce i mozak Kudžiju B. iz Nigerije.

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