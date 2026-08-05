Tek zahvaljujući upornosti radnika gradske čistoće i pravoj potrazi među otpadom, uspela je da povrati listić vredan čak milion evra.

Sve je počelo kada je dobitnica otišla u prodavnicu kako bi proverila svoj tiket. Aparat je prikazao poruku da tiket nije moguće isplatiti na tom mestu, što je žena pogrešno protumačila kao znak da nije osvojila ništa. Ne znajući da manji prodajni objekti ne mogu da isplaćuju velike dobitke, bacila je listić u smeće.

Nedugo zatim saznala je da su upravo njeni brojevi izvučeni i da je osvojila džekpot od milion evra. U panici je odmah požurila nazad do prodavnice, ali je otpad u međuvremenu već bio odvezen.

U očaju je kontaktirala lokalnu kompaniju za upravljanje otpadom SANB. Njen direktor Roberto Nikola Toskano organizovao je nesvakidašnju akciju potrage. Najpre je utvrđeno u kojem se kamionu nalazi otpad iz prodavnice, a zatim je vozilo preusmereno na posebno mesto gde je počelo detaljno pretraživanje.

Radnici su više od jednog dana pregledali gomile smeća, uprkos mogućem prisustvu opasnog otpada. Na kraju su uspeli da pronađu upravo ono što su tražili – dobitni tiket, koji je, kako su rekli, gotovo čudom ostao neoštećen.

„Među svim tim otpadom bio je i listić koji smo tražili. Neverovatno je da je ostao čitav“, izjavio je Toskano.

Kada je žena dobila vest da je njen tiket pronađen, nije mogla da sakrije emocije i zaplakala je od sreće.

Ova nesvakidašnja priča još jednom pokazuje koliko jedna pogrešna procena može da promeni život, ali i kako su upornost i dobra volja ljudi ponekad dovoljni da spreče da milion evra zauvek završi među smećem.