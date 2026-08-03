Pravnosnažnom presudom Dejan Dumnić osuđen je na 15 godina i šest meseci zatvora zbog pokušaja teškog ubistva bivše emotivne partnerke Dragane K. i N.J. Apelacioni sud u Beogradu odbio je sve žalbe i potvrdio prvostepenu odluku Višeg suda

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu kojom je Dejan Dumnić osuđen na kaznu zatvora od 15 godina i šest meseci zbog pokušaja teškog ubistva. Drugostepeni sud je nakon održane sednice veća 8. jula 2026. godine odbio kao neosnovane žalbe Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, okrivljenog i njegovog branioca, čime je prvostepena odluka postala potvrđena.

Prema presudi Višeg suda u Beogradu, Dumnić je oglašen krivim zbog napada koji se dogodio 29. jula 2024. godine u jednom beogradskom stambenom objektu.

Prema navodima iz presude, Dumnić je u stan svoje bivše emotivne partnerke Dragane K došao naoružan nožem, tražeći da mu vrati njegove stvari. Nakon kraće rasprave ispred vrata stana, kako se navodi u sudskoj odluci, nožem joj je zadao udarac u predelu stomaka, nanevši joj tešku telesnu povredu.

Kada je pokušala da se odbrani, zadobila je još jednu povredu, nakon čega je uspela da pobegne niz stepenice i spusti se nekoliko spratova niže.

Dumnić je potom, prema utvrđenim činjenicama iz postupka, ušao u stan gde se nalazio N.J. i krenuo prema njemu sa nožem. N.J. je pokušao da se odbrani, uhvatio napadača za ruku u kojoj je držao oružje, nakon čega je došlo do fizičkog sukoba.

Tokom borbe N.J. je zadobio više ubodnih rana, ali je uspeo da oduzme nož napadaču i pobegne iz stana.

Kako je navedeno u presudi, Dumnić je nakon toga uzeo drugi, kuhinjski nož i sišao na sprat gde se nalazila povređena Dragana K.. Prišao joj je dok je sedela na podu hodnika i zadao joj još jedan udarac nožem, usled čega je zadobila tešku telesnu povredu opasnu po život.

Nakon napada, Dumnić je pobegao sa mesta događaja.

Viši sud u Beogradu ga je zbog krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju osudio na 15 godina i šest meseci zatvora, izrečena mu je i mera bezbednosti, dok mu je oduzet nož korišćen u napadu.

Oštećeni su radi ostvarivanja svojih imovinskopravnih zahteva upućeni na parnični postupak.

Potvrđivanjem presude Apelacionog suda završena je drugostepena faza postupka protiv Dejana Dumnića. Slučaj je ostao upamćen po brutalnom napadu u kojem su dve osobe povređene, a sud je ocenio da je reč o pokušaju teškog ubistva.