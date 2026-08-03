Niška policija uhapsila je P.K. (50) zbog sumnje da je nakon izlaska iz ugostiteljskog objekta pratio konobara, a potom se vratio u lokal i uperio pištolj u njega i druge zaposlene. Sud mu je nakon saslušanja odredio pritvor do 30 dana

Prava drama odigrala se u jednom ugostiteljskom objektu u Nišu kada je P.K. (50) iz tog grada, prema sumnjama policije, zapretio zaposlenima vatrenim oružjem.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su P.K. po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Prema navodima istrage, incident je počeo nakon što je osumnjičeni izašao iz jednog ugostiteljskog objekta u Nišu. Kako se sumnja, svojim vozilom je pratio pedesettrogodišnjeg konobara koji je primetio šta se događa i zbog straha se vratio nazad u lokal.

Međutim, P.K. se navodno nije zaustavio na tome. Kako se sumnja, ponovo je došao do ugostiteljskog objekta, izvadio pištolj i uperio ga u konobara, ali i druge zaposlene koji su se nalazili u lokalu.

Policija je brzo reagovala i uhapsila osumnjičenog, a oružje koje je navodno korišćeno u incidentu biće predmet daljeg veštačenja.

P.K. je priveden osnovnom javnom tužiocu u Nišu, a nakon saslušanja, na predlog tužilaštva, sudija za prethodni postupak odredio mu je pritvor do 30 dana.

Istraga će utvrditi šta je bio motiv sukoba i zbog čega je muškarac, kako se sumnja, odlučio da zapreti zaposlenima u ugostiteljskom objektu. Slučaj je otvorio pitanje bezbednosti u lokalima i posledica nepromišljenog potezanja oružja.