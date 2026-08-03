Policija u Nišu uhapsila je trojicu mladića zbog sumnje da su brutalno pretukli dvadesetogodišnjaka, a zatim ga automobilom jurili i više puta udarali u njegovo vozilo dok je pokušavao da pobegne.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva, uhapsili su A. G. (20), D. C. (22) i M. C. (27) iz okoline Niša zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Kako se sumnja, incident se dogodio u okolini Niške Banje, gde su osumnjičeni na ulici najpre fizički napali dvadesetogodišnjeg mladića i zadali mu više udaraca.

Kada je uspeo da se otrgne i uđe u svoj automobil, napadači su nastavili napad udarajući njegovo vozilo.

Mladić je potom pokrenuo automobil i pokušao da pobegne, ali su A. G. i D. C., kako se sumnja, krenuli za njim svojim vozilom i više puta namerno udarili u njegov automobil.

Povređeni dvadesetogodišnjak uspeo je da se udalji i potraži pomoć, nakon čega je zbrinut u Univerzitetskom kliničkom centru u Nišu.

Policija je ubrzo identifikovala i pronašla osumnjičene, kojima je određeno zadržavanje do 48 sati. Oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Osnovnom javnom tužilaštvu u Nišu.