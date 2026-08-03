Beograđanin A. T. (24) kažnjen je maksimalnom novčanom kaznom od 4.000 evra jer se jutros oko četiri sata vozeći BMW nije zaustavio na znak stop i prošao policijsku patrolu vozeći se gradom, da bi potom prošao i kroz crveno svetlo na glavnim semaforima.

On je sproveden u Osnovno državno tužilaštvo Kotor zbog krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja jer je sa 1,45 promila alkohola u krvi izazvao saobraćajnu nezgodu u mjestu Boreti.

Novčanu kaznu, kako je "Vijestima" potvrđeno izrekao je predsednik Suda za prekršaje u Budvi, sudija Marko Đukanović kome su uz prekršajnu prijavu danas priveli srpskog državljanina.

Novčana kazna je odmah naplaćena, a Beograđaninu je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od šest meseci na teritoriji Crne Gore.





Alo/Tanjug