Državljanin Turske T. C. (27) saslušan je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zbog sumnje da je na Aerodromu "Nikola Tesla" napao policijske službenike tokom intervencije, nakon čega je tužilaštvo zatražilo da mu bude određen pritvor.

Prema navodima tužilaštva incident se dogodio na Aerodromu "Nikola Tesla" u Surčinu, kada su policajci intervenisali zbog prethodnog sukoba osumnjičenog i drugog putnika. Kako se sumnja T.C. nije postupio po naređenju policijskih službenika, već je pručao otpor, a potom pokušao da iz futrole izvuče službeni pištolj jednog od policajaca.

Policajci su ga ubrzo savladali i stavili mu lisice, dok je, prema saopštenju tužilaštva, uzvikivao "Alahu Akbar".

"Iznoseći svoju odbranu pred javnim tužiocem Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičeni je izjavio da se na okolnosti izvršenja krivičnog dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323. Krivičnog zakonika neće izjašnjavati", navodi se u saopštenju tužilaštva, a piše Telegraf.

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je sudu da T. C. odredi pritvor, imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju na opasnost od bekstva i da će se kriti ukoliko se bude našao na slobodi, jer osumnjičeni nema prijavljeno prebivalište ni boravište na teritoriji Republike Srbije, niti postoji bilo koja okolnost koja ukazuje da će mu centar aktivnosti biti na teritoriji Republike Srbije.

Alo/Telegraf

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