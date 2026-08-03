N.G. iz Smedereva sumnjiči se da je angažovao L.R. (18) i M.K. (20) da bace bombe na dva ugostiteljska objekta i jednu porodičnu kuću. Policija sumnja da im je za napade obećao novčanu naknadu, a nakon zločina slao snimke i preteće poruke vlasniku kuće

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu uhapsili su N.G. (20) zbog sumnje da je podstrekao dvojicu mladića da izvedu seriju bombaških napada na objekte u tom gradu.

Prema navodima policije, N.G. se sumnjiči da je organizovao napade tako što je L.R. (18) i M.K. (20), koji su ranije uhapšeni, podstakao da nabave bombe i bace ih na dva ugostiteljska objekta i jednu porodičnu kuću.

Kako se sumnja, dvojica mladića su to i učinila, a za izvršenje zadatka trebalo je da dobiju novčanu naknadu.

Istražitelji sumnjaju da je N.G. nakon napada dodatno zastrašivao vlasnika kuće. Navodno mu je poslao snimke bacanja bombe na njegov objekat, kao i preteće poruke, zbog čega se tereti i za krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

Policija je tokom pretresa stana osumnjičenog pronašla manju količinu biljne materije za koju se sumnja da je marihuana.

N.G. je uhapšen u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Smederevu, a po nalogu tužioca određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Nakon toga biće priveden nadležnom tužilaštvu uz krivičnu prijavu.

Istraga bi trebalo da utvrdi sve okolnosti slučaja, kao i da li iza napada postoji širi sukob ili drugi motiv.

Serija eksplozija uznemirila je građane Smedereva, a policija sada pokušava da utvrdi kompletnu ulogu svih osumnjičenih i razotkrije ko je stajao iza naručenih napada.