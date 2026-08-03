Pevač Al Dino porodični život često uspeva da sakrije u javnosti, ali događaj kada ga je žena istukla nije mogao, a da ne iznese u javnost.

Naime, on je prepričao kako je od verbalnog okršaja došlo do fizičkog obračuna.

-Te večeri sam normalno doveo sinove Arduani. Naš inače loš odnos dodatno je eskalirao zato što Harun nije želeo da ide kod majke. Posle toga usledio je oštar verbalni sukob između nas dvoje, koji je ubrzo prerastao u fizički obračun.Ubila me je kao vola u kupusu - rekao je pevač u jednoj emisiji.

O nasilju nad ženama

On tvrdi, da na ženski pol nikada niko ne sme da digne ruku.

- Nisam vaspitan da ikada i pomislim na to da fizički nasrnem na ženu, pa se zbog toga ni u jednom trenutku nisam branio. Ali, preklinjao sam Arduanu da stane, da se zaustavi i pokuša da se urazumi, ne zbog mene, već radi naše dece. Razdire me bol što su naši sinovi prisustvovali ovom za njih svakako traumatičnom događaju. Plašim se kako će se sve odraziti na njihov psihički razvoj. Nisam želeo da se branim kada je moja supruga nasrnula na mene, samo zbog načina na koji sam vaspitan i zbog naše dece - rekao je Al Dino.

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