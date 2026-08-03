Pevačica Mina Kostić ponovo osmehom pleni gde god se pojavi, a nakon teškog i burnog perioda koji je trajno ostavila iza sebe, po prvi put je u ekskluzivnom razgovoru za Alo! otvorila dušu o zdravstvenom stanju, partnerskom odnosu, ali i o lažima koje su se o njoj i njenom partneru plasirale u javnosti.

Povod za lepše teme bio je i nedavni odlazak na svadbu njihovog bliskog prijatelja Nebojše Kostreševića, poznatijeg kao Neša Tvins, gde je Kasperov zagonetan snimak na društvenim mrežama pokrenuo lavinu komentara i priča o njihovim svadbenim zvonima.

S obzirom na to da je pri izlasku iz bolnice zadržala vedar duh i osmeh, pitali smo Minu kako se sada oseća i kakav je uticaj ceo taj period imao na nju.

- Nakon mog izlaska iz bolnice, puno toga se promenilo u mom životu nabolje, jer više ne nosim ružičaste naočare. Znam šta su mi prioriteti u životu, a to su moja porodica, mali krug odabranih prijatelja i moja karijera koju želim uz pomoć mog Kaspera i još nekoliko iskrenih prijatelja da podignem na nivo koji moja publika očekuje od mene. Dugujem im najbolju verziju Mine i obećavam da ću sve učiniti da tako i bude - poručuje pevačica.

Gomile medijskih nagađanja i neproverenih informacija duboko su je pogodile, ali Mina odlučno stavlja tačku na sve priče.

- Što se tiče mog perioda u bolnici, tu stavljam tačku. Taj period je trajno iza mene. Svako od nas ima neki momenat koji ga slomi, pa tako i ja. Sve ono što se pisalo po medijima je gomila laži i svi oni koji su to plasirali, verujem da ih je sada negde stid i sram. Isto tako, svi oni koji su mog Kaspera napadali i svašta govorili o njemu, treba prvo da se pogledaju u ogledalo i zapitaju koliko im je život lep kada na pravdi Boga napadaju čoveka koji je zaslužan za sve najlepše u mom životu.

Fotografije i snimci sa venčanja njihovog prijatelja izazvali su ogromnu pažnju, naročito uz Kasperovu poruku da se zna ko je sledeći na redu. Mina ne krije da je ljubav nikad jača.

- Neša je moj dugogodišnji prijatelj i osećala sam se kao da je u pitanju bila svadba mog najrođenijeg. Kasper i ja smo uživali, predivno je bilo. Kasper je najavio ono što je svima koji veruju u ljubav očigledno i sasvim je prirodno da, kada je iskrena ljubav u pitanju, venčanje bude nešto što će se u budućnosti desiti uz Božji blagoslov. Naša ljubav nikada nije ni bila dovedena u pitanje, to su dovodili i još uvek dovode u pitanje svi oni koji od početka pokušavaju da nas predstave kao prolaznu vezu. Kasper je čovek mog života! - ističe Mina.

"Upamtila sam koje kolege su stale uz mene"

Iako su mnogi zaćutali kada je bilo najteže, pojedine estradne zvezde pokazale su svoje pravo lice i pružile joj ruku spasa i reči utehe.

- Zahvalna sam i upamtila sam koje su kolege otvoreno stale uz mene. Tu bih izdvojila Ćanu i Anu Nikolić, koje su me zaista dotakle svojim porukama podrške koje sam dobila od njih - iskrena je pevačica.

Za sam kraj razgovora, Mina je otkrila ekskluzivne vesti koje će bez sumnje obradovati njenu mnogobrojnu publiku, uskoro stižu nove pesme koje je za nju napisao upravo Kasper.

- Kasper mi je napisao 14 novih pesama. Mislim da posle ovih pesama više ništa neće biti isto jer su vanvremenske. Dugo sam na sceni i mogu da kažem da nikada nisam verovala da neko može takve tekstove da napiše. Verujem da će i publika deliti moje mišljenje i da će im se svideti kada ih budem snimila, što će se desiti uskoro - zaključila je Mina za Alo!

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